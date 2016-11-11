Росреестр выдает выписки из реестра кадастровых инженеров в электронном виде

30 июня 2016 года Министерство экономического развития Российской Федерации опубликовало приказ № 420 «Об утверждении порядка ведения государственного реестра кадастровых инженеров», согласно которому утверждается новый порядок ведения реестра кадастровых инженеров, и признается утратившим силу приказ Минэкономразвития России от 20 сентября 2010 г. №444 « Об утверждении Порядка ведения государственного реестра кадастровых инженеров и Порядка предоставления сведений о кадастровом инженере, содержащихся в государственном реестре кадастровых инженеров».

Согласно приказа, сведения Реестра кадастровых инженеров являются открытыми и общедоступными и подлежат размещению на официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При этом пользовательский интерфейс официального сайта позволяет любому пользователю официального сайта осуществлять поиск сведений Реестра по любой их совокупности, а также посредством электронного сервиса, размещенного на официальном сайте, формировать запрос на предоставление общедоступных сведений Реестра в форме электронного документа, направляемого на электронную почту пользователя.

С помощью сервиса можно получить сведения о каждом кадастровом инженере, допущенном к работе по специальности, а в случае исключения специалиста из списка - запись, указывающую на аннулирование квалификационного аттестата.

Выписку из реестра кадастровых инженеров можно получить на сайте Росреестра по адресу: https://rosreestr.ru/site/ur/poluchit-svedeniya-iz-reestra-kadastrovykh-inzhenerov/ или пройдя по ссылкам: Главная -Физическим (Юридическим) лицам - Получение сведений из государственного реестра кадастровых инженеров.



