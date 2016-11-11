Начальник Жилищного управления Администрации г.о. Саранск Ольга Сухорукова рассказала, что на сегодняшний день 11500 человек стоят в очереди на жилье. Среди них 369 - это многодетные семьи, 2480 - молодые семьи, 11 - ветераны ВОВ, 919 - инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, 480 - ветераны боевых действий, 351 - дети-сироты.

- До меня дошла информация, что некоторые дети-сироты, получив квартиры, в них не живут, а сдают их или вовсе продают. Правда ли это? - поинтересовался Петр Тултаев.

Как оказалось, и такие случаи в Саранске есть. Некоторые сироты, продав полученное жилье, через некоторое время пишут новое заявление уже на второе жилье. Мэр Саранска поручил подробно разобраться в этой ситуации.