Детям из неблагополучных семей чиновники принесут подарки

В понедельник на рабочем совещании в Администрации города Петр Тултаев напомнил руководителям структурных подразделений о подшефных семьях.

- Скоро Новый год. В прошлом году мы ходили в неблагополучные и малообеспеченные семьи, чтобы сделать подарки детям. В этом году традицию надо продолжить! Каждый купит по одному-два подарка и навестит такие семьи. Детям надо доставлять радость! Лучше всего принести сладкие подарки за неделю до праздника, а пока готовьтесь, составляйте списки таких семей. Времени остается не так уж и много, чтобы связаться со своими подшефными семьями и узнать, в чем они особенно нуждаются. Если нужна какая-то ощутимая помощь, то можно и нужно привлечь спонсоров к ее оказанию. Новый год - особенный праздник, и абсолютно все дети в городе, в какой бы семье они ни воспитывались, должны ему порадоваться!



