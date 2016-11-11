Главы районов пересядут на общественный транспорт

Глава Саранска Петр Тултаев рассказал о жалобах горожан на то, что автобус № 17 порой приходится очень долго ждать на остановках.

- Вы знаете о такой проблеме? - поинтересовался Петр Тултаев у главы Октябрьского района. - Чтобы лучше понять, что чувствуют горожане, стоя подолгу на остановке, да еще в час пик, оставляйте служебный автомобиль и пересаживайтесь на общественный транспорт! Это касается и главы Пролетарского района (здесь постоянная проблема у жителей ул. Коваленко), и директора Транспортного управления городского округа Саранск. Решить проблему полностью можно только в том случае, если о ней знаешь не понаслышке. Думаю, что недельный срок поездок в общественном транспорте на самых востребованных маршрутах будет достаточным для окончательного решения вопроса.



