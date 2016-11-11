Оптимизация штатной численности коснется муниципальных предприятий

На планерке в мэрии Петр Тултаев в очередной раз призвал руководителей структурных подразделений провести оптимизацию штатной численности. Причем речь идет не только о чиновниках, но и о работниках муниципальных организаций.

- В первую очередь оптимизация должна коснуться административно-технического персонала. Не секрет, что у начальника порой бывает слишком много заместителей, причем без некоторых вполне можно обойтись. Однако бездумно все оптимизировать не надо. Например, не стоит объединять какие-либо организации дополнительного образования без тщательного анализа их работы. Главное, чтобы дети от нашей оптимизации не пострадали!

Также хочу подчеркнуть, что омоложение коллектива должно быть обязательно! При этом напомню наше основное требование при приеме на муниципальную службу - смотреть аттестат! Троечники нам не нужны! Конечно, с кадрами у нас тяжело, но всех подряд брать не будем! Обычно, кто плохо учился, тот и плохо

работает.