Лучшие спортсмены страны будут тренироваться в Саранске

16 ноября в Москве прошла встреча Главы Мордовии Владимира Волкова с заместителем Председателя Правительства РФ Виталием Мутко и министром спорта страны Павлом Колобковым. В ходе беседы обсуждались вопросы взаимодействия региона с федеральным Правительством при подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года и завершения строительства ряда ключевых объектов.

Работы на возводимом в мордовской столице стадионе выполнены на сегодняшний день более чем на 60 процентов. Полностью завершены забивка свай и заливка монолитных железобетонных конструкций, сейчас заканчивается отделка помещений. Монтаж наружных стен и перегородок исполнен на 96%, внутренних инженерных систем - на 42% и внутреннего электроснабжения - на 24%. Между тем, как было отмечено, подрядчику необходимо ускорить темпы проведения кровельных работ. По плану их следует завершить уже в апреле следующего года, дабы можно было засевать газон футбольного поля.

Также речь шла о реконструкции тренировочных площадок, возведении гостиниц и гостинично-жилых комплексов, подготовке объектов транспортной инфраструктуры, в том числе аэропортового комплекса Саранска.

Была затронута и тема завершения строительства крытого футбольно-легкоатлетического манежа. Согласно достигнутой договоренности, он будет сдан в эксплуатацию в 2017 году и войдет в состав уникального спортивного комплекса, создаваемого на базе ГАУ РМ «Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике». Вместе с реконструируемой к ЧМ тренировочной площадкой этот объект планируется использовать для подготовки сборных команд России.