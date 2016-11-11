Навязанную страховку можно вернуть

Банк России всерьез обеспокоен ситуацией, сложившейся на рынке отечественного автострахования. Речь о навязывании представителями страховых компаний так называемых дополнительных услуг при оформлении полиса ОСАГО. В связи с этим финансовый регулятор напоминает о так называемом периоде охлаждения, который был введен указанием Банка РФ от 20 ноября 2015 года.

Период охлаждения - это срок, в течение которого гражданин может расторгнуть договор добровольного страхования и получить в определенном порядке уплаченную страховую премию. На сегодняшний день он составляет пять рабочих дней и отсчитывается со дня заключения добровольного договора страхования вне зависимости от момента уплаты страхового взноса. Введение «периода охлаждения» позволит потребителям отказаться от навязанной или невыгодной страховой услуги без предъявления специальных требований или прохождения специальной административной или судебной процедуры.

Для расторжения договора страхования гражданин должен обратиться с письменным заявлением в страховую компанию. При отказе от страховки в «период охлаждения» страховая компания обязана вернуть заплаченные за полис деньги в полном объеме, если договор страхования не вступил в силу. Если же договор начал действовать, то страховщик вправе удержать при возврате средств часть премии, пропорциональную количеству дней, прошедших с начала действия договора. Страховая компания должна вернуть гражданину страховую премию в течение 10 рабочих дней после получения заявления.

Новые правила касаются практически всех популярных видов страхования. В перечень входят страхование жизни, страхование от несчастного случая, автокаско, ответственность автовладельцев и владельцев водного транспорта, добровольное медицинское страхование, гражданская ответственность перед третьими лицами, а также страхование финансовых рисков.

Финансовый регулятор напоминает, что законодательство запрещает обусловливать получение одних услуг обязательным приобретением других, а за навязывание дополнительных услуг при заключении договора ОСАГО предусмотрена административная ответственность. Важно помнить, что для доказывания факта навязывания дополнительных услуг необходимы письменные и иные доказательства, полученные законными способами, в том числе с помощью фото-, аудио- или видеоустройств, свидетели, позволяющие сделать вывод о факте правонарушения.

Если страховщик отказывается расторгнуть договор либо навязывает дополнительные услуги по обязательным видам страхования, необходимо обращаться с жалобой в Банк России. Жалобу можно подать в электронном виде через раздел «Интернет-приемная» на официальном сайте Банка России www.cbr.ru.