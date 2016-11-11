Петр Тултаев принял граждан в общественной приемной «Единой России»

В минувший понедельник, 21 ноября, Глава городского округа Саранск Петр Тултаев провел прием граждан по личным вопросам в региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия». На прием было записано четверо горожан по вопросам разного характера.

Жительница одного из домов по проспекту Ленина обратилась с просьбой о ремонте фасада здания и замене подъездных оконных рам. После обсуждения с подчиненными мэр Саранска принял решение включить дом в план работ на 2017 год.

Собственники квартир в доме на ул. Красноармейской, подлежащем сносу из-за ветхости, уже не в первый раз обращаются к градоначальнику по вопросу расселения и предоставления жилья. Стоит отметить, что из 16 квартир, расположенных в МКД, только с владельцами трех до сих пор договоренность не найдена и дело близится к судебным разбирательствам. Жители дома еще раз высказали свои существенные требования, а Петр Тултаев предложил возможные в рамках закона варианты. После обсуждения было принято решение еще раз встретиться и, возможно, достигнуть консенсуса.

Владельцы земельных участков в поселке Николаевка, выделенных льготным категориям граждан, обратились к градоначальнику с вопросом подведения к ним инженерных коммуникаций: электроэнергии, газа и строительства дорог. Электрификация этих площадей запланирована на 2017 год. В предстоящем же году будет выполнено строительство дороги от «Зеленой рощи» до этой части поселка протяженностью около 1 км.

«Обещать, что мы сделаем все и сразу, я не могу. Только строительство дорог в этой части Николаевки обойдется в 350 млн рублей, газа - еще в 211 млн. Таких денег у нас пока нет, - констатировал Петр Тултаев. - Дальше будем прорабатывать вопрос снабжения этой территории газом и водой».

Последний посетитель обратился с просьбой о строительстве дополнительных парковочных мест возле дома № 5/1 по ул. Заводской в поселке Ремзавод. «Стоянки нужно запланировать здесь по максимуму и провести работы в сезон 2017 года», - дал поручение Глава Саранска.



