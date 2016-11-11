Мордовские театры покоряют публику соседних регионов

В нынешнем ноябре театральной столицей Поволжья стала Йошкар-Ола. Именно в столицу Марий Эл слетаются весь месяц театры со всех республик и областей Поволжья, а также столичные и зарубежные театральные коллективы.

12 ноября в Йошкар-Оле открылся I Международный фестиваль «Марий Театр Эл». Его задача - поддержка и развитие взаимодействия профессиональных театральных коллективов России и зарубежных стран, обсуждение тенденций современной драматургии и режиссуры. «Марий Театр Эл» - это комплекс театральных фестивалей, творческих мероприятий и научно-практических конференций.

А с 12 по 19 ноября в Йошкар-Оле прошел XI Международный фестиваль национальных театров «Майатул», в афише которого были представлены спектакли театров национальных республик России и зарубежных стран на финно-угорских языках. В театральном форуме участвовали 13 различных коллективов из Марий Эл, Карелии, Мордовии, Ханты-Мансийска, Коми-Пермяцкого края, Коми, Финляндии. Мордовский национальный драматический театр - постоянный участник этого фестиваля. В этом сезоне он показал марийской публике свой новый спектакль «Очень простая история» («Стакшинь история»). Притчу по пьесе украинского драматурга и киносценариста Марии Ладо, поставленную режиссёром Юрием Хвостиковым, артисты мордовского театра сыграли 17 ноября на мокшанском языке.

Вслед за национальным театром в Йошкар-Олу едет Государственный русский драматический театр РМ. Наш театр примет участие в VIII Международном фестивале русских театров «Мост дружбы», который проходит с 20 по 30 ноября. В нем принимают участие театры из Москвы, Татарстана, Чувашии, Марий Эл, Мордовии, Башкортостана, Адыгеи, а также из Казахстана и Сербии. Наши артисты покажут 26 ноября драму «У войны не женское лицо» по книге Светланы Алексиевич, поставленную режиссером Андреем Ермолиным.

А в начале декабря в Йошкар-Олу полетит «Летучая мышь». Коллектив Государственного музыкального театра имени И.М. Яушева примет участие в Международном фестивале оперного и балетного искусства «Зимние вечера», который будет проходить с 1 по 5 декабря. 4 декабря наши артисты представят на сцене Марийского государственного театра оперы и балета оперетту Иоганна Штрауса «Летучая мышь».