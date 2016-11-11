Русский музей поблагодарил Главу Мордовии

С 7 по 9 ноября в республике проходили торжественные мероприятия, посвященные 140-летию со дня рождения Степана Дмитриевича Эрьзи. В юбилейных торжествах активное участие приняла делегация Русского музея, в котором, напомним, хранится большая коллекция работ Степана Эрьзи. Исполняющий обязанности директора Русского музея Анна Цветкова прислала благодарственное письмо в адрес Главы Мордовии Владимира Волкова.

Анна Цветкова отметила высокий организационный и профессиональный уровень всех мероприятий, проведенных в рамках проекта «Степан Эрьзя: времена и пространства», и выразила убеждение, что это станет еще одним шагом на пути к открытию Культурно-выставочного центра Русского музея в Саранске, который будет способствовать формированию единого культурно-информационного пространства на территории нашей страны.

Надо отметить, что 140-летие Степана Эрьзи отмечали не только в Мордовии, юбилейные мероприятия, посвященные всемирно известному скульптору XX века, прошли в Аргентине, Италии, Эстонии, Санкт- Петербурге, Новороссийске и других регионах России.

А 24 ноября в день памяти скульптора в музее состоится концерт, посвященный Степану Эрьзе. В нем примут участие друзья музея - музыканты Александр Лаптун, Антон Рогожкин, Катерина Харитонова, Елена Романенко, Олеся Березина. На этом концерте прозвучит музыка тех стран, где в разные годы жил мордовский скульптор.



