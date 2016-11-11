Новости Мордовии теперь и на «России 24»

21 ноября все работники телевидения отмечали профессиональный праздник. В этот день сотрудники ГТРК «Мордовия» пригласили к себе гостей, чтобы отметить также 55-летие телевидения Мордовии и 85-летие радиовещания. Был в этот день и особый повод для гордости - открытие нового студийного комплекса, по словам директора телекомпании Наталии Грановской, лучшего в Поволжье. Именно отсюда теперь каждый будний день будут выходить выпуски новостей, только теперь новости Мордовии можно увидеть не только на канале «Россия 2» в 20.45, но и на «России 24» в 22.00. Кроме того, сразу после программы «Вести 24. Мордовия», в 22.10, в эфир станет выходить «Интервью», в котором можно найти ответы на актуальные вопросы, а также комментарии последних событий от компетентных экспертов.

В первую очередь гостям показали то, что обычно зрители никогда не видят, - кабинеты телекомпании. Экскурсию проводила Наталия Грановская. Во главе компании она всего пару лет, но уже много успела сделать для ее преображения. Новые кабинеты - аппаратная, звуковая, монтажная комнаты, конференц-зал, большая студия с высокотехнологичным интерьером. Есть и комната отдыха для журналистов, которым просто необходимо место, чтобы перевести дух между съемками. На стенах телекомпании - фотографии бывших и настоящих сотрудников, по ним можно проследить историю телекомпании в лицах.

Кстати, с 2016 года ГТРК «Мордовия» начала вещание на татарском языке, ведь это третий по численности народ в нашей республике. Поздравить коллектив ГТРК «Мордовия» пришло много почетных гостей. Первым поздравил сотрудников телекомпании с тройным праздником Председатель Правительства РМ Владимир Сушков:

- От имени Главы республики и Правительства Мордовии поздравляю вас с сегодняшним событием, благодарю за ваш добросовестный труд, - начал Владимир Сушков. - Для человека важно, в каких условиях он работает. Здесь все имеет значение - и наличие горячей воды в кране, и работа обслуживающего персонала и профессиональной техники, и атмосфера в коллективе. Все должно было гармонично. За последние 1,5-2 года созданы отличные условия для работы.

Телевидение играет большую роль в жизни человека, хотя сейчас у него появился конкурент - интернет. Тем не менее люди старшего поколения привыкли получать последнюю информацию через выпуски новостей и телевизионные передачи.

Сегодняшний коллектив телекомпании в основе своей молодые люди, которым нравится работа, у них, как и у руководителя, горят глаза. И телезрители это чувствуют. Про старые храмы говорят, что в них намоленные стены, так вот здесь тоже намоленные стены, но намолены они долгими годами профессиональной работы журналистов.

Поздравить сотрудников ГТРК пришел также Глава Саранска Петр Тултаев.

- Несколько лет назад мы с Владимиром Федоровичем были в этой студии, видели, какой она была тогда. Сегодня она предстала в другом виде, - отметил мэр города. - Рад, что наша телекомпания выходит на российский уровень. Новости в такой студии будут еще оперативнее. С такой студией вы сможете находить еще больше недостатков в нашей работе и рассказывать о них. Порой в повседневной работе глаз замыливается и некоторые недостатки остаются нами незамеченными, но вы все видите. Не скажу, что все материалы нас радуют, но, честное слово, обиды на вас мы не держим. Обижаться - последнее дело. Наоборот, мы воспринимаем это как помощь и стараемся оперативно реагировать, а потому говорим спасибо журналистам за то, что они помогли решить пусть не столь острые в масштабах страны или республики вопросы, но важные для отдельного человека.

Думаю, в этой студии будут выходить не только новости, но и различные программы, в том числе рассказывающие о жизни Саранска и Мордовии. Огромное вам спасибо, что уже не первый год у вас выходят программы на мордовских языках, рассказывающие в том числе о жизни и традициях мордовского народа. Как председатель Ассоциации финно-угорских народов России я вам отдельно благодарен за поддержку и развитие этой темы. Человек, не помнящий корней, вряд ли может рассчитывать, что наш многонациональный мир будет развиваться без проблем и эксцессов. Пусть ваши программы всегда несут в себе хотя бы частичку оптимизма.

На открытие новой студии в Мордовию приехал заместитель руководителя регионального департамента ВГТРК Андрей Никитин. Он заверил, что в следующем году планируется продолжить переоснащение ГТРК «Мордовия» новейшим цифровым оборудованием, чтобы передачи и новости телекомпании могли выходить в цифровом формате на российском уровне.

В этот день было много подарков и сюрпризов как для сотрудников ГТРК «Мордовия», так и для гостей. В свою очередь руководитель мордовского филиала Наталия Грановская поблагодарила Главу Мордовии Владимира Волкова и гендиректора ВГТРК Олега Добродеева за помощь и поддержку, а руководителей нескольких филиалов ГТРК, приехавших на открытие студии, и присутствовавших за то, что нашли время прийти и разделить радость от этого знаменательного для республики события.