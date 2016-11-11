Студенческие коллективы ярко представили свои национальные культуры

В минувшую пятницу в Саранске состоялось подведение итогов Республиканского молодежного форума «Мордовия - наш общий дом», приуроченного к празднованию Международного дня студента, который ежегодно отмечается 17 ноября. В этот день также были вручены награды победителям республиканского конкурса «Студент года - 2016».

Перед началом церемонии в вестибюле первого этажа РДК развернулась выставка мордовских ремесел. Здесь проходили мастер-классы народного творчества, народные ансамбли исполняли песни на родных языках. На втором этаже разместилась выставка культур иностранных государств - традиционная часть фестиваля культур «Огаревский колорит», который уже во второй раз является частью республиканского форума. Иностранные студенты мордовского госуниверситета представили информацию о родных странах, показывали изделия народных промыслов.

На торжественном заседании участников форума от имени Главы РМ Владимира Волкова приветствовала заместитель Председателя Правительства РМ Галина Лотванова. - «От души поздравляю всех студентов с праздником! В Мордовии мы всегда поддерживаем студентов - инициативных, талантливых, креативных, умных, ведь именно вы будете строить будущее нашего региона. Наша республика открыта для тех, кто хочет учиться, работать и жить здесь. Сегодня в этом зале находятся представители 55 стран мира. Нам бы очень хотелось, чтобы и после завершения учебы вы остались в Мордовии, выбрали нашу республику своим домом на долгие годы!».

После поздравления Галина Лотванова вручила награды победителям республиканского конкурса «Студент года - 2016». В номинации «Интеллект года» победил руководитель научного сектора студсовета МГУ им. Н.П. Огарева, студент Института электроники и светотехники Владимир Варюхин. В номинации «Журналист года» победителем был признан студент Аграрного института, директор редакции отраслевой студенческой газеты «ИнформАгро» Вадим Руин. Диплом в номинации «Открытие года» получила студентка факультета математики и информационных технологий Ксения Горбылева - вожатая педагогического отряда «Восемь», лауреат всероссийских и республиканских творческих конкурсов. Одним из победителей в номинации «Студенческий лидер года» стала руководитель культурно-массового сектора студсовета МГУ им. Н.П. Огарева, автор республиканского проекта «Медиашкола», студентка филологического факультета Алеся Клюева. Гран-при конкурса также достался огаревцу - студенту Института электроники и светотехники Константину Смолину, молодому инноватору и признанному лидеру во многих сферах студенческой жизни.

Призы и сертификаты на туристические поездки получили активные участники республиканской молодежной акции «Молодежь - Россия - Будущее», нацеленной на повышение гражданской активности студенчества на выборах 18 сентября 2016 года. Были награждены старосты нескольких академических групп ИНК, ИФХ, экономического, филологического факультетов. За большой вклад в реализацию молодежной республиканской акции Галина Лотванова вручила диплом председателю студсовета МГУ им. Н.П. Огарева Анастасии Гришневой.

С поздравлениями к студенчеству Мордовии обратились и религиозные лидеры - епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин и муфтий Центрального духовного управления мусульман Мордовии Фагим Шафиев. «Дорогие участники форума, сегодня я рад всех приветствовать и хочу вас поздравить с Днем студента, - сказал епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин. - Ведь каждый из нас, кто сидит в этом зале, или студент, или был студентом, или будет им. Говоря о студенчестве, мы, конечно, говорим о молодежи, а молодежь - это наше будущее, наша надежда на постоянство и тишину в жизни и истории. Хочу всех вас поздравить с этим прекрасным днем, пожелать здравия, мудрости, чтобы Господь управил каждого из нас выбрать те ценности и идеи, которые нас ведут ко Христу, которые нас объединяют. С праздником вас, дорогие студенты и участники форума!».

Фагим Шафиев вручил награды победителям и лучшим игрокам ежегодного республиканского интернационального турнира по мини-футболу «Кубок единства».

Завершился форум концертом в формате фестиваля культур «Огаревский колорит». Студенческие коллективы из национальных республик России и иностранных государств представили во всех красках свою культуру - в творческих выступлениях с использованием национальной символики и костюмов, песен на родных языках. Среди выступавших студенты - представители народов Мордовии, кавказских республик России, студенты из Армении, Афганистана, стран Африки, Бангладеш, Вьетнама, Индии, Ирака, Йемена, Китая, Парагвая, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Сирии. Выступления участников чередовались с видеороликами, где молодые люди разных национальностей рассказывали, что для них значит Мордовия. Особенно тепло зрители встречали студентов из Индии, с Ближнего Востока и из стран Африки.

Елена БУДАНОВА