Женщина раздора

Отдел по особо важным делам Следственного комитета по РМ продолжает расследование резонансного уголовного дела об убийстве двух человек в Старошайговском районе. Обвиняемый - 46-летний юрисконсульт местной больницы Валерий Гришин - устроил из ревности настоящую кровавую бойню. Штык-ножом он зарезал ухажера своей бывшей супруги, 29-летнего Юрия Чудаева, и его брата, 33-летнего Алексея Чудаева, а также ранил 34-летнего полицейского из Подмосковья Юрия Дьякова. Разборки мужчины устроили из-за 43-летней матери двоих детей Натальи Гришиной. Она развелась с мужем и, как утверждает покинутый супруг, стала встречаться со своим водителем Юрием Чудаевым - женатым человеком, отцом двоих детей. Выяснение отношений «на стрелке» под мостом закончилось гибелью двух мужчин и реанимацией для третьего.



«Может угрожать свидетелям и потерпевшим»

На минувшей неделе Ленинский районный суд продлевал содержание под стражей Валерию Гришину.

«Родился в селе Старое Шайгово, проживаю там же, - представляется судье Гришин. - Образование высшее. Задержан в июне этого года. До задержания трудился юрисконсультом в Старошайговской районной больнице. Семейное положение - в разводе. На иждивении двое несовершеннолетних детей 4 и 13 лет. Ранее не судим».

- Гришин обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, у следствия есть достаточные основания полагать, что он причастен к инкриминируемому деянию, - говорит следователь по особо важным делам СКР по РМ Игорь Куманеев. - По делу пока не получены порядка 10 судебно-биологических экспертиз на исследование ДНК. Необходимо дождаться их результатов. В связи с этим нужно время для того, чтобы окончить расследование. Прошу продлить Гришину срок содержания под стражей на 2 месяца. Обвиняемый, оказавшись на свободе, может угрожать свидетелям и потерпевшим, может продолжить заниматься преступными действиями. Может повлиять на ход расследования уголовного дела.

- Что мог сделать мой подзащитный, когда на него идут четыре человека? Он не оспаривает обстоятельства нанесения ударов. Но что, по-вашему, может характеризовать его как человека, который может угрожать свидетелям и потерпевшим? - спрашивает у следователя адвокат.

- Гришин склонен к агрессивному поведению, к тому же не каждый может причинить смерть человеку и пытаться причинить смерть еще двум людям. Этому инциденту предшествовала длительная конфликтная ситуация с потерпевшими, со многими свидетелями.

- Может быть, длительная конфликтная ситуация как раз оправдывает его поведение, - отмечает защитник.

«Не признаю обвинение, которое мне было предъявлено»

- Гришин, причастность свою признаете? - интересуется судья.

- Частично. Факт был, но я не признаю то обвинение, которое мне было предъявлено.

- Ваше мнение по поводу ходатайства следователя?

- На усмотрение суда.

- Вопрос залога рассматриваем? Сумма залога по тяжким и особо тяжким от 500 тысяч рублей.

- Нет, не рассматриваем, у меня таких денег нет.

- Ваша честь, я возражаю против ходатайства следователя, - говорит адвокат. - Когда подзащитный поступил в больницу, у него были зафиксированы: ножевое ранение челюсти, шеи с повреждением артерии, гематома щеки, ссадины шеи, ног, шок второй степени и обильное кровотечении из ран лица, шеи, уха и т.д. Это подтверждает то, что мой подзащитный являлся точно таким же потерпевшим. Да, с другими последствиями, но ситуация так сложилась, что произошла встреча Гришина с четырьмя взрослыми, крепкими мужчинами, тоже, возможно, способными на решительные поступки, поскольку у одного из них - действующего сотрудника полиции - с собой был пистолет.

Чего должен был ждать мой подзащитный в такой ситуации? Его поведение может свидетельствовать о решительном поступке, имеющем положительную подоплеку. Бывает, как показывают, идут по улице и расстреливают налево и направо, но ведь это другие действия, не сравнимые с теми, что совершил мой подзащитный. Это нельзя не учитывать. По этим обстоятельствам, я полагаю, есть все основания для суда изменить меру пресечения с содержания под стражей на более мягкую, например, под домашний арест. Тем более что Гришин признает факт нанесения ударов, но не признает квалификацию.

Суд, выслушав доводы сторон, продлил Валерию Гришину содержание под стражей. С большой долей вероятности можно предположить, что в последующем, когда дело будет рассматриваться в суде, Валерий Гришин и его защитник будут настаивать на переквалификации «Убийства двух человек» на статью «Превышение пределов необходимой обороны». Разница в санкциях по этим статьям огромна. Одна статья предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы, а другая - всего лишь до 2 лет неволи.

«У Натали с Юрием были интимные отношения»

Насколько еще затянется расследование этого громкого уголовного дела, пока неизвестно, однако «ВС» узнал, что в своих показаниях на следствии рассказывали главные действующие лица этой неоднозначной криминальной истории.

«Раньше я состоял в браке с Натальей Гришиной, у нас двое совместных детей - 13-летний сын и 5-летняя дочь, - пояснил на следствии Валерий Гришин. - В октябре 2015 года мы с Натальей развелись. Детей по решению суда оставили с матерью. Развелись мы потому, что у нее появился любовник. Наталья работает директором учреждения социальной защиты населения по Старошайговскому району. Водителем у нее работал Юрий Чудаев. Мне достоверно известно, что у них с Натальей были интимные отношения. При этом Гришина их не скрывала.

Раньше с Юрием у нас были хорошие отношения. Летом 2015 года они испортились, потому что супруга переехала из дома жить к своему отцу. После этого у нас с ней возникали постоянные ссоры, а Чудаев за нее заступался. За месяц до роковых событий мы с Натальей поссорились, потому что она не отпускала ко мне детей. После этого я написал CMC, в котором обозвал ее.

19 июня примерно в 13 часов я находился дома. В тот момент мне на мобильный позвонил Юрий Чудаев и стал высказывать претензии в мой адрес. Юрий предложил встретиться под железобетонным мостом через реку Сивинь вблизи Старого Шайгова. Договорились встретиться через час. О том, что Чудаев будет не один, он не сказал. На место встречи я приехал на своем автомобиле ВАЗ 21102. Машину я поставил под мост и стал дожидаться Чудаева.

Примерно в 15 часов 10 минут, когда я сидел в своем авто, увидел, что ко мне под мост по лестнице спускаются Чудаев и еще трое незнакомых мужчин. Двое из них были крупного телосложения. Я вышел из автомобиля, и ко мне подошел Юрий. Он ударил меня ладонью по щеке. После этого ко мне направились остальные спутники оппонента. Я находился возле открытой водительской двери, а в машине возле сиденья у меня был нож. Это прямой клинок примерно до 25 см, ручка около 15 см. Нож мне достался от покойного деда. Я всегда хранил его в своем автомобиле. Я взял клинок и стал отмахиваться. В тот момент я нанес Юрию удар ножом, как мне показалось, в спину. Ударил ли я его второй раз ножом, не помню. Помню лишь, что через несколько секунд он отошел к передней части автомобиля и присел на плиты. При этом Юрий ничего не говорил.

Один из бугаев подошел ко мне и попытался отобрать нож. Между нами завязалась борьба. В один из моментов я ударил его ножом в ногу. Затем я увидел, как другой плотный мужчина выстрелил несколько раз в мою сторону. Следов от выстрелов у меня не было. Знакомые Юрия повалили меня на землю, и в этот момент я нанес удар ножом тому, который в меня стрелял. Один из мужчин, которого я ранил в ногу, отобрал у меня нож и выбросил в сторону. После этого он упал и попросил оказать ему помощь и дать воды. В какое время ушел тот, который стрелял из пистолета, я не обратил внимания. Спускался ли четвертый мужчина, я не обратил внимания. После этого я присел на плиты моста и увидел, что на мне кровь. Сначала я подумал, что это чья-то кровь. Потом понял, что кровь течет у меня из шеи. Скорее всего, этот порез я получил во время борьбы, когда у меня пытались отобрать нож. Когда я увидел, что раненный в ногу стал просить помощи и пытался ползти в сторону опоры моста, которая находится у реки, то взял мобильный, чтобы вызвать «скорую».

К тому моменту Юрий Чудаев откинулся назад и лежал на бетонных плитах. До приезда полиции и «скорой» я находился на плитах и не вставал. Свою вину в том, что убил братьев Чудаевых и совершил покушение на убийство Юрия Дьякова, признаю полностью. В содеянном раскаиваюсь».

Однако полностью свою вину Валерий Гришин признавал недолго. В какой-то момент обвиняемый заявил, что вину не признает, поскольку не согласен с квалификацией: «Убивать Алексея Чудаева и Юрия Дьякова я не хотел. Признаю свою причастность к причинению ранений братьям Чудаевым и Дьякову». После этого Гришин заявил, что воспользуется своим конституционным правом не давать показания, но обещал высказаться позже.

«Чего смотришь, стреляй!»

«В конце мая я приехал в отпуск в Саранск к своим родителям, - рассказал другой участник кровавой разборки, полицейский из подмосковного Долгопрудного Юрий Дьяков. - В столице Мордовии у меня жил двоюродный брат по материнской линии - Алексей Чудаев. 19 июня мы встретились с ним в районе Военной базы и решили выпить пива. В тот день отмечали религиозный праздник - Троицу. Потом подошел наш общий знакомый Иван Жегалин, с которым мы общались с детских лет. Мы стали пить пиво на улице. Алексею позвонил его двоюродный брат по отцовской линии - Юрий из Ст. Шайгова.

Он просил нас приехать к нему, поскольку возникли какие-то проблемы. Подробностей он не рассказывал. Мы с Жегалиным согласились помочь. Алексей вызвал такси марки «Шевроле», и мы заехали ко мне домой, откуда я взял сумку с травматическим пистолетом. У меня было на него разрешение. Пистолет я взял на всякий случай, для уверенности, но изначально применять его не собирался. Примерно в 15 часов мы втроем заехали за Юрием к нему на работу на завод «Брадо». Он сел к нам в такси и рассказал, что необходимо ехать на встречу с каким-то человеком, с которым у него произошел конфликт. На встречу с этим человеком мы поехали под мостом через реку Сивинь недалеко от Ст. Шайгова в направлении Краснослободска. Я думал, что встреча закончится только разговором, мы едем лишь поговорить, того, что произошло, я никак предположить не мог. Изначально избивать того, с кем должен был встретиться Юрий, намерений ни у кого не было.

Когда приехали к мосту, мы все четверо вышли из такси и попросили водителя подождать. Юрий стал спускаться под мост первым, Чудаев, Жегалин и я пошли следом за ним. Под мостом находилась «десятка», рядом с ней стоял Валерий Гришин. Когда он увидел нас, то крикнул Чудаеву: «Один зассал!». Когда Юрий приблизился к Гришину, Валерий обхватил его за шею, притянул к себе и ударил ножом. Я видел, как Чудаев вздрогнул и даже не успел оттолкнуть оппонента. Гришин за ножом никуда не отходил, он уже был при нем. Получивший ранение Юрий отошел к мосту, присел и облокотился о плиты. Тогда Гришин схватил его за воротник и с размаха всадил нож в спину. Клинок был с большим лезвием серебристого цвета.

Я и Алексей Чудаев стали подходить к Гришину, говорили, чтобы выбросил нож. Иван Жегалин остался чуть сзади. Гришин пошел к нам навстречу и стал размахивать ножом, чтобы мы не смогли к нему приблизиться и отобрать клинок. Алексей стал отмахиваться ногами и руками от ножа. Неожиданно для меня Валерий резко развернулся ко мне, быстро приблизился, так, что я не успел среагировать, и нанес мне удар ножом в грудь. Я стал отходить назад. Чудаев крикнул мне: «Чего смотришь, стреляй!». Я достал из сумки пистолет и выстрелил в сторону Гришина. Попал или нет, не знаю. Я расстрелял все патроны из магазина. Гришин продолжал идти с ножом в мою сторону, но его отвлек Алексей.

Если бы не он, Валерий подошел бы ко мне и добил. После выстрелов я пошел к лестнице, по которой мы спускались под мост. Около нее находился Жегалин, я сказал ему, что меня порезали. Мы вдвоем поднялись наверх по лестнице. Что происходило дальше под мостом, я уже не видел. Когда я уходил, под мостом еще оставался Алексей Чудаев.

На мосту я лег на обочину дороги и попросил Жегалина остановить автомашину и вызвать «скорую». Через некоторое время приехали медики, и меня доставили в Старошайговскую больницу, где сразу же сделали операцию. Сразу после приезда врачей Жегалин уехал на попутке в Саранск. Потом мне стало известно, что Алексей и Юрий Чудаевы скончались от ранений.

Я считаю, что Гришин хотел убить Юрия и меня. От смерти меня спасли Алексей Чудаев и быстро приехавшие медики. Ножевое ранение в грудь повредило мне оболочку сердца. До самого сердца клинок не достал совсем чуть-чуть. Позже меня госпитализировали в саранскую больницу, где также сделали операцию».

«Никаких отношений между мной и Чудаевым не было»

«Примерно в 1997 году я познакомилась с Валерием, через год мы поженились, стали жить вместе в доме его родителей, - рассказала следователю бывшая супруга обвиняемого Наталья Гришина. - Вместе мы жили до августа 2015 года. В октябре того же года развелись официально. Во время брака в 2003 году у нас с Гришиным родился сын, в 2011 году - дочь.

Когда мы познакомились, Валерий работал в органах внутренних дел, откуда уволился в 2000 или 2001 году. После этого он около 2 лет нигде не работал. В 2003 году он устроился юристом в администрацию Старошайговского района, а в 2015 году перешел на работу юрисконсультом в местную районную больницу.

В 1997 году я работала бухгалтером в центре занятости населения Старошайговского района, а с 2009-го по 2012 год занимала должность директора этого центра. С 2012 года по настоящее время работаю в должности директора Учреждения социальной защиты населения по Старошайговскому району.

У нас с Гришиным с первых лет жизни часто происходили конфликты по различным поводам, отношения не складывались. Инициаторами ссор, на мой взгляд, были оба. Валерий никогда не проявлял какой-либо инициативы, все всегда решала я, для того чтобы он что-то сделал, надо было его буквально заставить. Я на протяжении совместной жизни с Валерием чувствовала себя одиноко, не ощущала его участия в нашей семье. Какой-либо ревности в отношении меня Валерий никогда не испытывал, его претензии всегда сводились к тому, что я многого хочу. Как он говорил: «Тебе надо, ты и делай!».

В результате в 2010 году мы сыном уходили жить к моим родителям. С Валерием мы не жили около 8 месяцев. Тогда он стал ко мне приходить, просил вернуться, я согласилась, и мы вновь стали жить вместе. Однако уже через месяц вновь стали происходить конфликты. Валерий стал говорить, что он дурак, раз вернул меня назад. Видимо, мы с ним разные люди и совсем не схожи характерами.

В августе 2015 года я вновь ушла с детьми жить к родителям. Расстались мы по моей инициативе, так как Валерий стал обвинять меня в связи с Юрием Чудаевым, после чего даже избил меня. Но с Юрием у меня никогда никаких близких отношений не было. С Чудаевым я познакомилась после того, как он устроился зимой 2014 года на работу водителем в социальную защиту населения по Старошайговскому району и стал возить меня на служебной машине. До этого с Юрием я знакома не была. Он проработал у меня водителем до сентября 2015 года, потом я сама попросила его уволиться в связи со сложившейся ситуацией, поскольку по селу поползли слухи о нашей связи. Еще раз хочу сказать, что близких отношений между мной и Чудаевым не было. Гришин сделал такой вывод, видимо, из-за слухов, сплетен в селе. Реальных оснований считать, что между мной и Чудаевым была связь, у Валерия не было. Наедине с Юрием мы никогда не оставались.

После развода Гришин остался жить в своем доме, а я с детьми ушла жить к родителям. После этого мы с Валерием практически перестали общаться. Единственное, мы несколько раз встречались по поводу оформления квартиры, находящейся в Саранске, но конфликтов между нами не было. После развода Гришин периодически писал мне СМС-сообщения с оскорблениями, но я на них не отвечала.

18 июня Валерий вновь прислал мне несколько СМС-сообщений с оскорблениями и угрозами, писал, что позже я обо всем пожалею. Точного содержания не помню, я их сразу удалила. В ответ я ничего не писала, не звонила. В этот же день сын случайно отформатировал мой телефон, стер из него всю информацию, там ничего не сохранилось.

После того как Чудаев уволился и перестал меня возить, мы созванивались с ним крайне редко, примерно раз в две недели. Юрий звонил мне сам, я, возможно, тоже ему звонила, возможно, нет. Он рассказывал мне о своей новой работе, что она ему не нравилась. Он устроился грузчиком в «РАДО». В последний раз мы с Чудаевым созванивались в первой половине июня текущего года.

О том, что Валерий убил Чудаева и его родственника, мне стало известно в этот же день. Мне позвонил кто-то из знакомых, кто, не помню, и сообщил, что Гришин убил Юрия и его брата, где конкретно и как, не сообщили. О том, что между ними произошло, мне ничего неизвестно, только из разговоров с жителями села.

Я не ожидала, что Гришин способен на подобный поступок, почему он совершил это преступление, сказать затрудняюсь. О том, что собирается убить Чудаева, он мне никогда не говорил. Просила ли я Чудаева поговорить с бывшим мужем? Может быть, я и рассказывала Юрию о плохом поведении мужа, из серии «мысли вслух», но помочь мне решить проблемы с ним никогда не просила».

Алексей НИКОЛАЕВ