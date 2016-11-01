«Саранск должен быть готов к ледяному дождю!»

Зима все увереннее вступает в свои права. И хотя снега на улице пока нет, минусовая температура и пронизывающий ветер напоминают о приближении самого холодного времени года. Глава Саранска Петр Тултаев решил проверить, насколько готовы к зиме муниципальная снегоуборочная техника и автономно работающие в городе управляющие компании.

В минувшую субботу Глава города побывал на шести муниципальных предприятиях, занимающихся зимней уборкой города. Вместе с их руководителями градоначальник оценил не только работоспособность и укомплектованность техники, но и наличие достаточного количества механизаторов и водителей. Особо мэра интересовала заработная плата этих специалистов. Связано это с тем, что на некоторых предприятиях существует проблема текучки кадров, несмотря на то что заработная плата специалистов составляет не менее 20 тысяч рублей в месяц, а на некоторых достигает 40 тысяч. Петр Тултаев поставил перед руководителями предприятий и заместителем Главы - директором Департамента по экономической политике и взаимодействию с административными органами Ириной Объедкиной задачу проанализировать фонд оплаты труда, чтобы увеличить заработную плату исходя из возможностей предприятий.

Он также предложил стимулировать специалистов. В частности, предоставлять нуждающимся жилье, например, на условиях муниципального лизинга, когда арендная плата погашает покупную стоимость. Эта возможность будет всесторонне изучена.

Еще одной серьезной задачей является обновление парка зимней уборочной техники. На сегодняшний день в среднем ее износ по всем предприятиям составляет около 60%. Необходимость приобретать тракторы, КДМ, погрузчики и щетки стоит довольно остро. Предприятиям поставлена задача изыскивать возможность приобретения необходимых единиц за счет собственных средств.

В целом же после ревизии уборочной техники Петр Тултаев охарактеризовал положение дел в этой сфере как нормальное, но требующее внимания и доработки.

- В целом положение дел в данном вопросе нормальное, - констатировал градоначальник в понедельник на рабочем совещании в мэрии. - Но пища для размышлений все же есть. Сейчас во многих регионах страны стал частым явлением ледяной дождь, из-за которого происходят обрывы проводов и заторы на дорогах. Мы также должны быть готовы к ледяному дождю! Хочу подчеркнуть, что в Саранске стало больше дорог, тем не менее все они должны убираться своевременно. У людей, работающих в этой сфере, должны быть достойные зарплаты. Считаю, что лучше достойно платить тем людям, которые хорошо выполняют свою работу и умеют обращаться с техникой, чем платить одинаковую зарплату и тем, кто хорошо работает, и тем, кто просто катается, ломает технику, а потом уходит!

Также Петр Тултаев решил в ближайшее время детально ознакомиться с подготовленностью к зимнему периоду управляющих компаний, работающих в автономном режиме (не ГУКов).

- Хочу своими глазами посмотреть, как эти управляющие компании готовятся к зиме, в каких помещениях работают, какая техника и инструмент у них на балансе. Хочется познакомиться и с их директорами, и с простыми сотрудниками, посмотреть на их лица. Причем надо посетить управляющие компании, работающие в разных районах города. До каждой управляющей компании очередь дойдет!