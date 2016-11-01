Школа в жилом комплексе «Юбилейный» должна быть сдана точно в срок

Такое заявление сделал в минувшую субботу Глава Мордовии Владимир Волков. В ходе рабочего совещания по вопросам строительства данного объекта он потребовал от региональных министерств образования, строительства и архитектуры, а также от генерального подрядчика неукоснительно соблюдать сроки выполнения работ. «Необходим жесткий ежедневный контроль, дабы было задействовано максимальное количество техники и рабочих», - подчеркнул руководитель республики.

Напомним, на возведение общеобразовательной школы на 1450 мест во втором микрорайоне ЖК «Юбилейный» Правительство РФ уже выделило субсидии в размере более 640 миллионов рублей. По замыслу этот объект должен не просто архитектурно украсить новый жилой массив и полностью удовлетворить потребность местных жителей в учебных местах, но и стать прообразом «школы будущего», где могут быть реализованы самые передовые образовательные программы. Сейчас, по словам министра строительства и архитектуры РМ Виктора Цыганова, здесь ведутся работы, связанные с теплоснабжением и подведением инженерных коммуникаций. Полностью выполнена кирпичная кладка коробки здания, на 90 процентов готовы перекрытия. Глава Мордовии напомнил, однако, еще раз, что сроки сдачи объекта в эксплуатацию предельно сжатые. И чтобы уложиться в них, подрядчику требуется мобилизовать все силы, трудовые и технические ресурсы, привлечь оптимальное количество субподрядных организаций. С целью наращивания темпов проводимых работ заместителю Председателя Правительства РМ Галине Лотвановой было поручено взять ход строительства под личный контроль. Конкретные поручения с указанием сроков их исполнения также получили руководители Минстроя и Минобразования республики.



