Маньяк Балакин продлит свой род?

Революционный законопроект в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение депутатов Госдумы. Конституционный суд РФ на минувшей неделе разрешил длительные свидания осужденным к пожизненному лишению свободы, чтобы они могли зачать детей. Постановление КС окончательное и обжалованию не подлежит. Это означает, что в скором времени в нашей стране будет принят закон, согласно которому серийные убийцы, насильники и террористы смогут продолжить свой род прямо в неволе. Постановление высшей судебной инстанции страны уже вызвало шквал негодования от родственников погибших людей. Ситуацию изучил корреспондент «ВС».

Обжалованию не подлежит

При всей своей неоднозначности постановление Конституционного суда РФ нельзя назвать неожиданным. Попытки принять соответствующее решение ведутся в нашей стране на протяжении последних шести лет. Серьезно прославились на этом поприще пенсионеры Валерий и Галина Рудик. В 2011 году их сын Леонид Рудик был осужден в составе группировки «НСО-Север» и приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство двадцати семи человек. До недавнего времени этой категории осужденных разрешалось лишь по два краткосрочных свидания в год. Встречи с близкими родственниками проходили под наблюдением сотрудника ФСИН. Что же касается длительных свиданий, то право на них осужденный к пожизненному лишению свободы мог получить, только отбыв десятилетний срок. Да и то при отсутствии нарушений режима содержания, что является редкостью. Родители Леонида Рудика долгое время пытались добиться длительного свидания с сыном, мотивируя свою просьбу тем, что в 2021 году, когда он по закону получит право на него, видеться уже будет не с кем. Однако суды раз за разом отказывали пожилой паре в длительном свидании с сыном. Но правду, видно, говорят, что вода камень точит. То, что не удалось Рудикам, удалось другой супружеской паре - Николаю и Веронике Королевым. Главе этой семьи, являвшемуся лидером неонацистской группировки «СПАС», по совокупности приговоров назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Уже находясь за решеткой, организатор взрыва на Черкизовском рынке Москвы, в результате которого погибли четырнадцать человек, связал себя узами брака, однако в длительном свидании, которое позволило бы зачать ребенка естественным путем, администрация исправительного учреждения молодоженам отказала. После серии судов супруги Королевы обратились в высшую судебную инстанцию страны. В своей жалобе они указали, что положения Уголовно-исполнительного кодекса РФ, запрещающие осужденным к пожизненному лишению свободы длительные свидания в течение первых десяти лет срока, нарушают их право на семейную жизнь, противореча тем самым Конституции РФ. Высшая судебная инстанция согласилась с доводами семьи Королевых и усмотрела в положениях УИК противоречие не только основному закону нашей страны, но и Международной конвенции по правам человека. Своим решением Конституционный суд РФ обязал федеральную законодательную власть установить условия и порядок реализации лицами, осужденными к пожизненному лишению свободы, права на длительные свидания. Данное постановление окончательное и не подлежит обжалованию. Государственной думе предстоит в ближайшее время разработать и принять законопроект, разрешающий маньякам и террористам длительные свидания с близкими родственниками либо с момента ареста, либо со дня вступления приговора в законную силу.

Они имеют право?

Сказать, что решение Конституционного суда РФ вызвало большой общественный резонанс, значит, не сказать ничего. Не секрет, что к пожизненному лишению свободы приговаривают только самых отпетых уголовников, на чьей совести не одна загубленная жизнь. Отношение в обществе к ним крайне негативное. Периодически даже возникают разговоры о необходимости отмены моратория на смертную казнь. Ведь от этой категории осужденных зачастую отказываются даже самые близкие родственники. Известны случаи, когда родители душегубов на суде сами просили вынести им смертный приговор. Однако в последние годы в России набирает обороты и борьба за права осужденных к пожизненному лишению свободы. В частности, некоторые представители правозащитной общественности настаивают на том, что отсидевшие двадцать пять лет должны освобождаться условно-досрочно. Такая мера действительно существует в отечественном законодательстве, но пока ни один осужденный к пожизненному лишению свободы не смог ею воспользоваться. Хотя соответствующие попытки предпринимаются регулярно. Некоторое время назад, к примеру, ходатайство об условно-досрочном освобождении подал заключенный мордовской колонии № 1 Петр Стаховцев. 70-летний мужчина был осужден еще в 1991 году. Тогда его приговорили к расстрелу, но позже заменили смертную казнь на пожизненное лишение свободы. Долгое время Стаховцев отбывал наказание в знаменитой колонии на острове Огненном, но в 2012 году его перевели в Мордовию. В марте этого года Зубово-Полянский районный суд отказал ему в условно-досрочном освобождении. Теперь он намерен обратиться с повторным ходатайством через три года. Так положено по закону. Впрочем, адвокат Петра Стаховцева всерьез опасается, что до этого времени его клиент может просто не дожить. У него имеется ряд серьезных заболеваний, подтвержденных медиками исправительного учреждения.

Примечательно, но опросы общественного мнения, проводимые на этот счет, показывают, что подавляющее большинство населения страны против условно-досрочного освобождения осужденных к пожизненному лишению свободы. К тому же в этом вопросе большую роль играют мнения потерпевших. А они, как правило, готовы костьми лечь, лишь бы не допустить выхода на свободу убийц их близких. Пострадавшие от действий душегубов вообще считают, что у них не должно быть никаких прав. Именно поэтому постановление высшей судебной инстанции страны, разрешающее осужденным к пожизненному лишению свободы длительные свидания в течение первых десяти лет срока, вызвало целый шквал негодования. Логика противников этого нововведения предельно проста: род маньяков, насильников и террористов не должен быть продолжен ни при каких обстоятельствах. Разговоры о том, что ребенок не может отвечать за грехи своих родителей, в расчет в данном случае не принимаются. Однако многие эксперты считают, что возмущение общественности в данном случае безосновательно. Дело в том, что по статистике продолжительность жизни среди осужденных к пожизненному лишению свободы не так велика. К примеру, в знаменитой колонии «Белый лебедь», расположенной в Соликамске, продолжительность жизни осужденных к пожизненному лишению свободы не превышает трех лет. Правда, данные эти неофициальные. На различных форумах, впрочем, приводятся сообщения, что осужденные пожизненно живут в «Белом лебеде» в среднем пять-семь лет. Но и это еще не все. Из почти двух тысяч человек, которые в настоящее время отбывают пожизненные сроки в российских колониях, более трети вообще не поддерживают никаких контактов с родственниками. Еще примерно треть заключенных видятся с близкими в среднем один раз в три года. К тому же, как показывает практика, после нескольких лет в колонии для пожизненных многие из них не могут даже грамотно формулировать свои мысли. Что уж тут говорить о каком-то продолжении рода?! Впрочем, исключения из данного правила тоже встречаются не так уж редко.

Балакин и Леванов смогут иметь детей?

В Мордовии в последние несколько лет к пожизненному заключению были приговорены два человека. Первым «получил пыжа» знаменитый саранский насильник и душегуб Дмитрий Балакин. В 2005 году он изнасиловал пять жительниц Саранска, троих из них убил. А весной этого года к пожизненному лишению свободы за зверское изнасилование и убийство 21-летней жительницы Саранска Алены Азоркиной был приговорен грузчик Юрий Леванов. Примечательно, что первоначально суд назначил ему двадцать три года лишения свободы, однако этот приговор показался Леванову слишком суровым, и он обжаловал его в Верховном суде России. Но вместо смягчения наказания ВС РФ приговорил Леванова к пожизненному лишению свободы. Оба этих, с позволения сказать, человека еще довольно молоды. Дмитрий Балакин до недавнего времени вообще являлся самым молодым осужденным к пожизненному лишению свободы в мордовской колонии № 1. Сейчас ему всего тридцать один год. Вряд ли кто-либо удивится, если эти двое захотят продолжить свой род в неволе. Кстати, Дмитрий Балакин уже делал соответствующие попытки. Едва оказавшись в колонии особого режима, он начала слать в «Вечерний Саранск» объявления о знакомстве. Дело в том, что на момент ареста Дмитрий Балакин официально не был женат, а гражданская супруга перестала поддерживать с ним связь, едва на его запястьях защелкнулись наручники. Кстати, 25 сентября этого года исполнилось ровно десять лет с момента оглашения приговора Балакину. Так что он вполне может претендовать на длительные свидания и без всякого постановления Конституционного суда. Другое дело, найдутся ли желающие вступить с ним в брак?

Что же касается Леванова, то ему сейчас всего двадцать три года. Однако шансов найти себе супругу по переписке у него не больше, но и не меньше, чем у Балакина и остальных своих товарищей по несчастью. Правда, учитывая явные садистские наклонности этого человека, вопрос с продолжением рода может оказаться для него нерешаемым.

- Я считаю постановление Конституционного суда РФ абсолютно правильным, - говорит саранский правозащитник Сергей Марьин. - Мы все прекрасно понимаем, что такое длительные свидания. К осужденному может приехать супруга. А интимные отношения остаются главной связующей нитью между мужем и женой. Мы можем ненавидеть человека за то, что он совершил, но судить его может только суд. Да, он должен отбывать наказание. Но свидания с близкими дают ему надежду на то, что однажды он снова сможет стать человеком!

Алексей КОНСТАНТИНОВ