«Ростелеком» выступил партнером киберспортивного турнира по дисциплине Dota 2 в Саранске. В турнире приняли участие 20 команд, по пять киберспортсменов в каждой, которые в течение двух дней боролись за звание победителя. Поддержать игроков пришли более 70 болельщиков. Кроме того, за ходом турнира можно было следить в прямом эфире на канале Twitch. По итогам сражения сильнейшей командой по дисциплине Dota 2 стала SHARKS Team.

«В июне этого года Министерство спорта России официально признало киберспорт одной из спортивных дисциплин. Для кибер-спортсменов будут создаваться федерации, школы мастерства, через несколько лет они начнут получать звания, – подчеркнул директор филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком» Игорь Вольфсон. - А компания «Ростелеком», как ведущий поставщик интернет-услуг, и дальше будет расширять оптические каналы для более комфортного и качественного использования мультимедийных сервисов в виртуальном пространстве».

«Это одно из самых крупных кибер-сражений по Dota 2, которое прошло за последние два года в Мордовии! И мы уверены, что благодаря компании «Ростелеком», традиционно поддерживающей наши турниры, в Республике Мордовия начнется новый этап в развитии профессионального компьютерного спорта с последующим выходом на международную арену», – отметил один из организаторов турнира Дмитрий Фадеев.

Киберспорт - это спортивные соревнования с использованием компьютерных технологий, где компьютер моделирует виртуальное пространство, внутри которого происходит состязание. Среди киберспортивных дисциплин наибольшим успехом у отечественных игроков пользуются Dota 2 и World of Tanks. Для фанатов игры World of Tanks и пользователей услуги «Домашний Интернет» в «Ростелекоме» действует специальный тарифный план «Игровой». Узнать подробности о тарифе и способах его подключения можно в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома», на сайте http://mordoviya.rt.ru/wargaming, по бесплатному телефону 8-800-1000-800 или отправить SMS со словом «Танк» на номер 1855.



