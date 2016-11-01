Активисты ОНФ помогли отстоять территорию в центре Саранска от незаконной застройки

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Мордовия помогли жителям многоэтажных домов №11 по улице Советская, №5 по улице Рабочая и №14 по улице Крупская Саранска отстоять территорию, на которой расположены их дома, от незаконной застройки. В центральной части города, рядом с Музеем народной культуры, застройщик планировал возвести двухэтажное административное здание, которое перекрыло бы доступ дневного света в квартиры близлежащих домов.

В прошлом году строительная компания поставила здесь забор. Был вырыт котлован и началась укладка блоков для фундамента. Активисты ОНФ обратили внимание на правомерность использования данного земельного участка под строительство. Проверкой соответствия начатого строительства и использования земельного участка всем действующим нормативам занялась прокуратура. К анализу привлекались специалисты министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия, республиканской инспекции государственного строительного надзора, городского отдела МЧС. На проведение различных экспертиз потребовалось около года. После обращений ОНФ в различные инстанции работы на объекте прекратились.

По словам сопредседателя регионального штаба ОНФ Олега Каштанова, квалифицированные специалисты обнаружили многочисленные нарушения действующего законодательства и технических нормативов со стороны застройщика и городской администрации, выдавшей фирме разрешение на строительство административного здания без положительного заключения государственной экспертизы по проектной документации.

«Кроме всего прочего, особое внимание специалисты обратили на то, что траншеи под фундамент были вырыты в непосредственной близости от объекта культурного наследия регионального значения. В 1918-1919 гг. в здании по улице Советская,19 базировался мобилизационный отдел Первой революционной армии Восточного фронта. Поэтому постановлением Совета министров МАССР от 16 сентября 1970 г. данный объект находится под государственной охраной. В историческом строении прошлого века сейчас размещается Музей народной культуры. Помимо других нормативов, был нарушен федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», – отметил Каштанов.

Инспекция государственного строительного надзора Республики Мордовия оштрафовала организацию и ее директора на общую сумму 120 тыс. руб. В сентябре 2016 г., после вмешательства активистов Народного фронта, незаконную строительную площадку полностью демонтировали, котлован засыпали. А удовлетворенные жители с разрешения городских властей заложили на данном месте «Народный сквер».



