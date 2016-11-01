О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса РФ

Машино-место в здании можно будет продать или сдать в аренду как объект недвижимости.

С 2017 года машино-место признается самостоятельным объектом недвижимости, если является частью здания или сооружения и имеет границы, описанные на основании законодательства о кадастровом учете. Машино-место может быть с ограждением или без него.

Сейчас находящиеся в здании или сооружении парковочное место не считается самостоятельным объектом недвижимости. По мнению Минэкономразвития и некоторых судов, машино-место можно поставить на кадастровый учет и оформить в собственность как помещение. В случае, когда парковочное место не соответствует требованиям к помещению (например, имеет границы, обозначенные лишь разметкой), рекомендуется регистрировать общую долевую собственность на здание, определив доли пропорционально размерам машино-мест.

Если на 1 января 2017 года права на объект, который отвечает признакам машино-места, будут уже зарегистрированы, переоформлять их не требуется. При наличии регистрации общей долевой собственности на помещение, здание, сооружение, предназначенные для стоянки, каждый собственник сможет выделить свою долю и оформить право собственности на машино-место.

Пресс служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия



