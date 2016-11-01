Ростелеком» наградил призера конкурса «Спасибо интернету – 2016» из Республики Мордовия

«Ростелеком» совместно с Отделением Пенсионного фонда РФ по Республике Мордовия наградил призера Второго Всероссийского конкурса «Спасибо интернету - 2016» в номинации «Интернет-краевед» Павла Кожевникова, 76-летнего жителя с. Ельники Ельниковского района. Конкурс был организован ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом России - разработчиками программы «Азбука интернета» - для пользователей сети интернет пенсионного и предпенсионного возраста, а также пенсионеров-инвалидов, прошедших обучение на курсах компьютерной грамотности.

На конкурс поступило более 3 000 заявок. По результатам предварительного отбора 2 525 работ из 76 регионов Российской Федерации были признаны соответствующими условиям конкурса. Участники соревновались в следующих номинациях: «Портал gosuslugi.ru: простое решение сложной задачи», «Интернет – мой друг и помощник», «Интернет-предприниматель, Интернет - работодатель», «Интернет–краевед».

«Спасибо компании «Ростелеком» и Пенсионному фонду России за то, что организует специальные конкурсы для нас, пенсионеров. Интернет, краеведение и земледелие поставили меня на ноги. Разве это не чудо? Сейчас без интернета не могу прожить ни дня. У меня огромное количество друзей в «Одноклассниках», есть страница на школьном сайте, личный кабинет в Сбербанке и на портале госуслуг. Общественная работа отмечена наградами. И жизнь бурлит!» - поделился своими впечатлениями Павел Кожевников.

«Очень важно организовать для пожилых людей возможность доступа в интернет. С его помощью они не только общаются с далеко живущими родственниками и друзьями, единомышленниками, но и ведут социально-активную деятельность. Также они занимаются изучением истории родного края, знакомят молодое поколение с наследием предков, что особенно влияет на патриотическое воспитание современной молодежи»,- отметил директор филиала в РМ ПАО «Ростелеком» Игорь Вольфсон.

«Это самый удачный наш совместный проект с компанией «Ростелеком». Пройти конкурсный отбор и тем более стать призером на Всероссийском уровне - это очень дорогого стоит! Особенно мы гордимся, что в число призеров попал и наш земляк, который с помощью Интернета смог осуществить важный проект – составил генеалогическое древо жителей своей деревни и построил памятник с гравировкой всех 120 имен односельчан «Здесь была д. Захарово 1820-1977гг», - прокомментировал Управляющий Отделением Пенсионного фонда России по РМ Владимир Василькин.

Конкурс «Спасибо интернету - 2016» проводился в рамках благотворительного проекта «Азбука Интернета». Все работы и итоги конкурса размещены на портале azbukainterneta.ru/



