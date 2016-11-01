Как известно, 1 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов физическими лицами за 2015 год. Гражданам должны были прийти соответствующие квитанции, но не все их получили. Чтобы не попасть в списки должников, не получившим квитанции жителям Саранска необходимо самостоятельно обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства.

- Знаю, что некоторые городские чиновники сами являются должниками, - отметил Петр Тултаев. - Конечно, у вас много работы, но все же найдите время и заплатите налоги, пока списки должников не обнародовали!