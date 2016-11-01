Ярмарки выходного дня переноситься не будут

Как известно, 5 ноября в городе были отменены ярмарки выходного дня, поскольку перед этим во всех районах Саранска прошла большая праздничная ярмарка.

- Ко мне на улицах подходили люди и интересовались, почему пропали ярмарки выходного дня, - рассказал Петр Тултаев на рабочем совещании в мэрии. - Сразу хочу заявить - ярмарки выходного никто закрывать не собирается!

Кроме того, градоначальник отдельно заверил, что ярмарки выходного дня впредь не будут переноситься на другие дни по каким-либо причинам.