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Ярмарки выходного дня переноситься не будут

Как известно, 5 ноября в городе были отменены ярмарки выходного дня, поскольку перед этим во всех районах Саранска прошла большая праздничная ярмарка. 
- Ко мне на улицах подходили люди и интересовались, почему пропали  ярмарки выходного дня, - рассказал Петр Тултаев на рабочем совещании в мэрии. - Сразу хочу заявить - ярмарки выходного никто закрывать не собирается! 
Кроме того, градоначальник отдельно заверил, что ярмарки выходного дня впредь не будут переноситься на другие дни по каким-либо причинам.
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