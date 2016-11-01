С теплоснабжением в Саранске серьезных проблем не наблюдается

С наступлением холодов для горожан главное - погода в доме, то есть тепло. На рабочем совещании в мэрии Петр Тултаев поинтересовался, есть ли жалобы у горожан на отсутствие тепла в квартирах. По словам глав районов, в настоящее время в этой сфере серьезных проблем не наблюдается. Чаще всего комиссия, разбирая жалобу на холод в квартире, обнаруживала неутепленные окна и плохо прикрывающиеся двери. В таких случаях жильцам советовали самостоятельно утеплить помещение. Из школ и детских садов жалоб на отсутствие тепла также не поступало.

Однако у горожан есть жалобы на проблемы с горячей водой. В некоторых домах ее с постоянной регулярностью отключают, к тому же много нареканий, особенно со Светотехстроя, поступает и на качество горячей воды - из кранов она идет ржавой.

- Реагируйте на подобные жалобы оперативно! - призвал градоначальник. - Требуйте перерасчета для горожан, обратившихся в управляющую компанию с жалобой за некачественное предоставление услуги! Компании должны знать, что за плохое качество им придется нести ответственность.