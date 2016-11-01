Владимир Волков провел в региональной приемной Президента России личный прием граждан

Адресованные руководителю Мордовии вопросы и просьбы касались в основном сельского дорожного строительства, благоустройства саранских дворов и улучшения жилищных условий многодетных и молодых семей. Так, в одном из коллективных обращений речь шла о содействии в проведении капитального ремонта кровли в многоквартирном доме на Светотехстрое, а также о приведении в порядок прилегающей территории. Владимир Волков поручил Главе Саранска Петру Тултаеву провести организационные мероприятия, дабы начать работы уже следующей весной.

В ходе разговора с домкомом была поднята и тема долгов по квартплате. Выяснилось, что наиболее злостными неплательщиками чаще всего являются молодые люди - официально нигде не работающие, но по всем признакам имеющие стабильный и немалый доход. Глава республики обозначил свою позицию достаточно четко: «Почему многодетные, пенсионеры, другие добропорядочные граждане находят возможности даже при скромном семейном бюджете вовремя оплачивать коммунальные услуги, а эти «деятели» пользуются ими, по сути, за чужой счёт?!». По мнению Владимира Волкова, выявлением таких лиц должны заниматься не только соответствующие городские службы, но и органы внутренних дел, служба судебных приставов, общественность.

А вот жители Дубенок высказали просьбу оказать помощь в строительстве автомобильной дороги в райцентре. Руководитель республики дал поручение вице-премьеру - министру строительства и архитектуры Виктору Цыганову организовать работу на объекте в начале следующего сезона. Другому вице-премьеру - Галине Лотвановой - было поручено включить в план развития этого района еще одно обращение, связанное со строительством нового детского сада.