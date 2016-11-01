Темниковский район республики возглавил Сергей Кизим
Почти сенсационная новость пришла вчера из Темниковского района Мордовии. На прошедшей второй сессии местного совета депутатов был избран новый районный глава. Из двух претендентов на эту должность - саранского предпринимателя Сергея Кизима и действующего заместителя главы по вопросам строительства и ЖКХ Виктора Гаврюшкова - народные избранники единогласно отдали предпочтение первому.
Сергей Николаевич Кизим - фигура, вне всякого сомнения, яркая и неординарная. Он родился 21 ноября 1970 года в селе Мельцаны Старошайговского района. В 1993 г. окончил Мордовский университет им. Н.П. Огарева по специальности инженер-механик. В 1996-м начал предпринимательскую деятельность, создав одну из первых в столице республики таксомоторных фирм. Чуть позже ушел на государственную службу в Ростехнадзор, где работал в должности госинспектора и попутно читал в вузе лекции по промышленной безопасности. В 2006 году вступил в ЛДПР, был заместителем координатора и координатором ее регионального отделения. Участвовал в нескольких предвыборных кампаниях. В частности, выставлял свою кандидатуру на думских, республиканских и местных выборах. В 2009 г. возглавил Ассоциацию автотранспортных предприятий РМ, а спустя два года стал и председателем саморегулируемой организации, объединившей все крупные службы такси Саранска. Женат, имеет троих детей.
Выступивший на сессии Глава Мордовии Владимир Волков обозначил задачи, которые предстоит решать новому районному руководителю. В их числе развитие сельскохозяйственного производства и туристической сферы. Именно эти направления способны сформировать облик территории на многие десятилетия вперед. Сергей Кизим в ответ пообещал работать честно, дабы рос престиж власти, содействовать развитию существующих и новых производств, а также предпринимательства.