Мордовия и «РУСАДА» договорились вместе бороться с допингом

Меморандум о сотрудничестве между Российским антидопинговым агентством «РУСАДА» и Мордовией в плане противодействия допингу в спорте был подписан 9 ноября в Доме республики. Свои подписи под документом поставили Глава республики Владимир Волков и и.о. генерального директора агентства Анна Анцелиович. Как следует из меморандума, взаимодействие будет осуществляться по таким направлениям, как организация и проведение антидопинговых мероприятий на территории региона, пропаганда и поддержка массовой физической культуры, спорта и здорового образа жизни, борьба за обеспечение чистоты спорта.

Во время общения с руководителями агентства и представителями Минспорта РФ, курирующими данное направление, обсуждались вопросы ведения антидопинговой пропаганды, ее внедрения в региональные системы общего образования. По словам Владимира Волкова, такую работу необходимо проводить постоянно. Причем единая эффективная методика восстановления спортсменов не должна противоречить существующим в мире антидопинговым правилам. «Мы заинтересованы в том, чтобы спорт был чистым, а спортсмены - здоровыми, - заявил Глава региона. - В этом мы открыты для сотрудничества со всеми структурами, в том числе с международными».

Также была подчеркнута необходимость организации более тесного взаимодействия мордовских спортсменов и тренеров со специалистами «РУСАДА». «Спорт очень важное для нас направление. Он многое дал нашей республике. И речь идет не только о громких победах на мировой арене, но и в первую очередь о развитии массового физкультурного движения, от которого во многом зависят низкие показатели преступности и наркотизации в республике», - отметил Владимир Волков.