Аэропорт Саранска сможет принимать «Боинги» и «Эйрбасы»

На минувшей неделе в Саранске побывал с рабочей поездкой руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько. В мордовской столице руководитель Росавиации проинспектировал ход реконструкции аэропортового комплекса и провел совещание на строительной площадке, посвященное этой теме.

В ходе встречи с Главой Мордовии Владимиром Волковым были обсуждены вопросы развития и функционирования аэропорта при подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года. В частности, речь шла об уточнении сроков его реконструкции. Согласно скорректированному графику, работы по расширению мест стоянок воздушных судов, ремонту взлетно-посадочной полосы должны быть завершены до ноября следующего года. Сейчас отставание наверстывается главным образом за счет введения дополнительной рабочей смены на объекте. Параллельно начаты работы по строительству пассажирского терминала. Что же касается пункта пропуска через государственную границу РФ, он будет оборудован во временном терминале. Возведение данного объекта также начнется в 2017 году.

По завершении реконструкции уровень безопасности полетов должен полностью соответствовать всем современным мировым стандартам. Саранский аэропорт сможет принимать самолеты Boeing-737, Airbus и другие воздушные суда подобного типа.