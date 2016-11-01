Прокуратура обжаловала мягкий приговор Дементьеву

В конце октября суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего главы Теньгушевского района Мордовии Александра Дементьева. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки. Приговором экс-руководителю назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно со штрафом в доход государства в размере 2,5 млн рублей и лишения права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с исполнением организационно-распорядительных функций, сроком на 2 года. Подобный приговор вызвал общественное негодование из-за своей мягкости. Судебный вердикт не устроил и прокуратуру, в итоге сотрудники надзорного ведомства его обжаловали.

«Назначенное Александру Дементьеву наказание признано не соответствующим его личности, тяжести совершенных преступлений и несправедливым вследствие чрезмерной мягкости и недооценки общественной опасности содеянного, - прокомментировали в прокуратуре Мордовии. - На приговор районного суда принесено апелляционное представление, в котором также выражено мнение о его отмене вследствие допущенных нарушений норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства».

Задержали главу Теньгушевского района в августе 2014 года по подозрению в получении взятки в полмиллиона рублей. Следствие утверждало, что высокопоставленный районный чиновник просил деньги с предпринимателя за передачу тому земли под строительство автосервиса. Дементьев обещал обеспечить переуступку права аренды на один из земельных участков площадью 16 соток, запросив за это 500 тысяч рублей. Первый транш в 200 тысяч рублей по просьбе главы района был проведен на расчетный счет фирмы его дочери. Оставшиеся деньги чиновник получить не успел, поскольку был задержан.

Еще один эпизод получения взятки Дементьевым, по мнению следствия, также связан с решением вопроса об аренде земли. В этом случае от занимающихся бизнесом супругов глава района получил 800 тысяч рублей. Правоохранители также настаивали на том, что с февраля 2010-го по август 2014 года глава района незаконно получал деньги, собранные с участников ярмарки, проводимой в селе Теньгушево. За это время Дементьеву приплыли в руки более 900 тысяч рублей. Еще по одному эпизоду чиновник получил 150 тысяч рублей от директора «Теньгушевотеплосервиса» за заключение договора аренды половины блочной котельной, принадлежащей муниципальному району. Полученные средства Дементьев должен был внести в бюджет муниципального района, но делать этого не стал.