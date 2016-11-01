Научно-исследовательский институт источников света имени А.Н. Лодыгина принял участие в традиционной выставке «Interlight Moscow powered by Light + Building», которая собирает не только отечественных производителей светотехнической продукции, но и гостей из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Среди новинок, представленных саранскими разработчиками, следует выделить экологически безопасные ультрафиолетовые лампы в защитной пленке, предотвращающей распространение осколков. Такая продукция находит все более широкое применение в пищевой промышленности, медицине и других областях.

Немалый интерес гостей и участников форума вызвала и серия светильников «SUNLIGHT». Их уникальной особенностью является одновременное выполнение сразу нескольких функций. Такие светильником могут и освещать помещения, и восполнять недостаток витамина D в организме человека за счет использования УФ-светодиодов или эритемных ламп.

Также на выставке были продемонстрированы бактерицидные облучатели БСП, укомплектованные бактерицидными лампами типа ДБ. Они применяются на животноводческих комплексах, складах хранения, предприятиях пищевой индустрии и прочих объектах, где необходимо проводить обеззараживание воздуха.

Отметим, что НИИИС имени А.Н. Лодыгина по-прежнему остается флагманом инженерной мысли в светотехнической отрасли страны. Его ноу-хау внедрены на многих заводах. Кроме того, институт разрабатывал единую техническую политику, позволяющую производить продукцию на самом высоком уровне. Свою миссию ведущего научно-производственного центра, объединяющего всех отечественных светотехников, НИИИС намерен выполнять и в дальнейшем.