Компания «САН ИнБев» не намерена уходить из республики

В минувшую среду Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с президентом компании «САН ИнБев» Дмитрием Шпаковым. В ходе беседы был поднят ряд вопросов, связанных с работой ее саранского филиала.

Руководитель «САН ИнБев» подтвердил, что компания намерена и впредь развивать производство в Мордовии. Сейчас на местном предприятии трудятся около 300 человек. По итогам 10 месяцев в производство уже было инвестировано более 280 миллионов рублей.

Со своей стороны республика также будет поддерживать планы компании, направленные на обеспечение стабильной работы ее саранского филиала (который, как известно, входит в число крупнейших региональных налогоплательщиков). Была отмечена и необходимость дальнейшей реализации социально ориентированных проектов. В частности, рассмотрены перспективы спонсорского участия компании в процессе подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.