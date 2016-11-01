ЕВГЕНИЯ ГУСЕВА ВЫСТУПИЛА В МАЛАЙЗИИ

Воспитанница Комплексной спортивной школы олимпийского резерва Мордовии Евгения Гусева вернулась из Малайзии, где выступала на первенстве мира среди юношей и девушек в возрасте до 18 лет (в весовой категории до 58 кг).

В своей первой попытке в рывке уроженка села Старая Качеевка Теньгушевского района взяла 74 кг. После этого Женя попыталась покорить 77 кг, которые предоставляли возможность завоевать «бронзу», но данный вес представительнице Мордовии, к сожалению, осилить так и не удалось. В толчке воспитанница Василия Мурашова попыталась добрать недостающий вес, в одном из подходов зафиксировала 90 кг, однако не удержала его (как требуют того правила). Таким образом, лучшая попытка Гусевой равнялась 85 кг. Суммарный результат 175 кг позволил занять 10-е место.

Старший тренер КСШОР по тяжелой атлетике Дмитрий Фомичев охарактеризовал выступление Гусевой следующими словами: «Учитывая, что она в наш вид спорта пришла меньше пяти лет назад и ни разу не выезжала на международные старты, считаю, это достойное выступление. Немаловажно, что Женя сумела отобраться на первенство мира и поехать на соревнования в составе сборной России. К тому же все соперницы были на три года старше, и это давало им большое преимущество. Уверен, что у Гусевой хорошие перспективы. Тренерский штаб национальной команды на нее очень рассчитывает. Девушка профессионально относится к тренировочному процессу, анализирует свои ошибки, впоследствии работает над ними и на следующих стартах, как правило, их уже не повторяет».