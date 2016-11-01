Злостных неплательщиков будут выселять из муниципальных квартир

В начале этой недели на совещании в администрации города рассматривалась ситуация с оплатой горожанами жилищно-коммунальных услуг.

- Большинство наших горожан добросовестно оплачивает счета за квартиру, - отметил мэр Саранска Петр Тултаев. - Но есть и те, кто имеет задолженность за много месяцев. Нередко подходят законопослушные люди и просят применить жесткие меры к неплательщикам. Дело в том, что за места общего пользования и другие услуги им приходится платить не только за себя, но и за нерадивых соседей. Градоначальник призвал подчиненных усилить работу, которая ведется в этом направлении.

Заметим, что только в Октябрьском районе на неплательщиков подано в суд более 1000 исков примерно на 29 миллионов рублей, и уже есть соответствующие решения о взыскании почти всей этой суммы. А по двум должникам рассматривается вопрос о выселении из квартир, в одной из которых был устроен настоящий притон. При этом, по словам главы Октябрьского района Сергея Мальченкова, если должник платит хотя бы по 1500 ежемесячно, то меры преследования в отношении его становятся гораздо мягче.

По словам глав районов, большинство неплательщиков ведет асоциальный образ жизни. Конечно, есть и те, кто накопил крупный долг, попав в трудную жизненную ситуацию. Однако в последнее время появились граждане, которые, имея в собственности по 2-3 квартиры, платят только за одну, по остальным накапливая долги.

- Необходимо разобраться детально в каждом случае, - отметил Петр Тултаев. - Для тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию, существуют меры социальной поддержки. А с остальными нужно работать и заставлять платить. Кстати, необходимо выявить злостных неплательщиков, которые проживают в муниципальных квартирах. Если они ведут асоциальный образ жизни, постоянно пьют и создают угрозу безопасности для соседей, то их необходимо выселить из муниципального жилья через суд! Предоставим им комнату в общежитии на окраине города - пусть тогда там живут!

- Работу в данном направлении нужно усилить, - призвал Глава Саранска. - Сотрудники домоуправлений должны посещать квартиры, считающиеся неблагополучными не только из-за долгов по квартплате, но и по тому, что там регулярно собираются пьяные компании, гонят самогон и квартира становится похожа на притон. Ведь это представляет собой угрозу для окружающих. Кстати, в этом случае необходима помощь полиции. Мы должны общими усилиями наводить порядок в многоэтажных жилых домах и общежитиях, чтобы избежать трагических случаев, которые произошли недавно в Иванове и Рязани из-за пьяных разгулов. Мы не имеем права пускать такое на самотек!