В Мордовии будут разрабатывать и производить новые виды антибиотиков

С этой целью ПАО «Биохимик» планирует открыть научно-производственный инжиниринговый центр, который займется созданием и внедрением новых лекарственных препаратов. Партнером завода при реализации данного проекта выступает Мордовский госуниверситет. Планируется, что в 2018 г. центр выйдет на государственную регистрацию препаратов, а спустя еще два года начнется их массовое производство. Отметим, что подобных научно-производственных объединений, призванных снизить зависимость от иностранных фармацевтических компаний, в стране пока нет.

Впрочем, одной лишь организацией центра планы предприятия не ограничиваются. 10 ноября гендиректор «Биохимика» Денис Швецов сообщил Главе Мордовии Владимиру Волкову, что в настоящее время идет строительство нового производственного корпуса, заложенного в июне текущего года. В этом здании будет налажен выпуск жидких стерильных лекарственных средств в различных формах. Объект предполагается сдать в строй уже в следующем году.

Вообще, по словам Дениса Швецова, с приходом нового собственника вопросам технического перевооружения завода уделяется пристальное внимание. Сейчас на предприятии увеличиваются объемы производства, растет зарплата, создаются новые рабочие места. В общей сложности здесь производится более ста наименований лекарств, большинство из которых включены в перечень жизненно необходимых. По итогам нынешнего года объемы выпуска продукции должны составить 2,5 миллиарда рублей.