Мордовские аграрии обновили сразу несколько рекордов

В минувшую пятницу в РДК прошло торжественное собрание, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Собравшихся в зале аграриев поздравил с праздником Глава Мордовии Владимир Волков.

По словам руководителя региона, нынешний сельскохозяйственный год стал одним из самых успешных. По итогам января-сентября объемы сельскохозяйственного производства выросли почти на 10 процентов. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности произвели продукции на 12% больше, нежели в 2015 г. Зерна собрано 1 миллион 315 тысяч тонн - это второй результат за всю историю республики. Урожайность зерновых составила 29,8 центнера с гектара - на 4 ц больше, чем годом ранее. По данному показателю Мордовия вновь лидирует во всем Приволжском федеральном округе.

Среди районов отличились лямбирцы. Здесь впервые собрано свыше 135 тысяч тонн зерна при средней урожайности 45,7 ц/га. Стотысячный рубеж также преодолели Атяшевский, Ковылкинский и Чамзинский районы. В разрезе хозяйств наивысшей урожайности опять добился индивидуальный предприниматель Олег Пикаев (70 ц/га, или на 19 процентов больше, чем в 2015 г.).

Хорошие результаты получены по возделыванию кукурузы на зерно. Всего собрано почти 200 тысяч тонн - на 54% больше, чем в прошлом году. Урожайность кукурузы выросла на 30 с лишним процентов - с 60 до 82 центнеров с гектара.

Далее: собрано 1160 тысяч тонн сахарной свеклы при урожайности 470 центнеров с гектара. И это тоже лучший результат в Приволжье. Овощного зеленого горошка произведено 5,3 тыс. тонн. Не менее успешно поработали и цветоводы. Уже сейчас каждая десятая российская роза выращивается в Мордовии. А до конца года будет произведено не менее 32 млн цветов.

В сфере животноводства отмечен почти 11-процентный прирост. По итогам года планируется произвести 270 тыс. тонн мяса скота и птицы, 337 тысяч тонн молока, 1425 миллионов штук яйца. Тем самым Мордовия сохранит свои чемпионские позиции.

Впрочем, Глава республики призвал не довольствоваться достигнутым. Так, надои на одну корову ныне приближаются к отметке в 5570 кг. Результат отменный, считавшийся всего несколько лет назад почти фантастическим и недостижимым. Сейчас, однако, ставится задача к 2018 году довести надои до 6 тонн. «У нас большие планы в этом направлении, - сказал Владимир Волков. - В ближайшие годы планируем построить сразу несколько современных молочных комплексов. Самый крупный из них, рассчитанный на 6200 голов, появится в Дубенском районе».

Высокий уровень развития сельскохозяйственной сферы не в последнюю очередь был достигнут благодаря внедрению передовых технологий и широкому применению современной техники. Только в нынешнем году сельхозорганизации приобрели 50 тракторов и 40 комбайнов. Также за последнее время закуплено 30 высокопроизводительных косилок. В дальнейшем машинно-тракторный парк АПК вновь пополнится. На сей счет уже есть договоренности с рядом отечественных заводов.

«Стратегически важной задачей для нас является модернизация имеющихся и создание новых производств», - заявил Глава. В частности, завершено строительство второй очереди «Мордовского племенного центра» в Ковылкинском районе на 4800 свиноматок. Построена молочная ферма на 500 дойных коров в обществе «Агро-Мир» Ичалковского района. Началось возведение свинокомплекса «Глобал-Поволжье» в Краснослободском районе на 6300 продуктивных свиноматок. При выходе на полную мощность он позволит увеличить годовой объём производства свинины в республике почти на 18 тысяч тонн. Чамзинское предприятие «Юбилейное» ныне осваивает новую площадку из 14 корпусов в с. Малое Маресево. На очереди - аналогичные объекты в селе Сырятино.

Что же касается агрофирмы «Октябрьская», она успешно осваивает сразу три новые площадки по выращиванию бройлеров (общей мощностью 30 тысяч тонн мяса птицы). Помимо того, на днях в Большой Елховке запущены в строй комбикормовый завод, вторая очередь зерносушильного комплекса и новая линия молокозавода.

В целом же предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности республики по итогам 9 месяцев отгрузили продукции на 46 миллиардов рублей, что на 17% больше уровня прошлого года. Производство колбасных изделий выросло на 18 процентов, сыра и сливочного масла - на 12%. Сахара планируется получить не менее 110 тысяч тонн.

Дальнейшему развитию отрасли будет способствовать, например, продолжающаяся реконструкция Торбеевской площадки МПК «Атяшевский». «Тепличное» скоро введёт в строй современный комплекс с энергоцентром и системой досвечивания, что позволит довести производство овощей в защищенном грунте до 15 тысяч тонн. «Всё большую популярность у жителей республики получает продукция мелких переработчиков, - подчеркнул руководитель региона. - Таких, как кочкуровское «ДСК-Агро», ельниковская «Глубинка», ковылкинский СПК «Созидание» или «Новотроицкие колбасы» из Старошайговского района».

«Особо хочу отметить, что практически все наши предприятия научились работать по-новому, умеют бороться и побеждать в современной конкурентной борьбе, - продолжил Владимир Волков. - Как итог - значительное расширение ассортимента и объёмов поставок, развитие экспорта сельхозпродукции. Наши товары неизменно побеждают в престижных конкурсах, отмечаются дипломами и наградами выставок».

Отдельное внимание Глава уделил социальному обустройству мордовских сел. Повсеместно есть газ, интернет, многоканальное телевидение. За последнюю пятилетку в семь раз выросли объемы сельского дорожного строительства, построены несколько школ, десятки детских садов, а также дворцы спорта, стадионы, бассейны и ледовые арены. Условия проживания улучшили около 4 тысяч сельских семей. В нынешнем году государственную поддержку получили ещё 192 сельских семьи. Причём значительная часть жилья строится для молодых специалистов.