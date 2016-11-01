Соревнования «На старт с Ростелекомом!» прошли среди кадетов саранской школы № 11

В саранской школе № 11 прошли соревнования по плаванию «На старт с Ростелекомом!» среди учащихся кадетских классов. В заплывах приняли участие школьники среднего и старшего звена.

Соревнования по водным видам спорта проводились в формате эстафет, где каждая возрастная группа боролась за победу в своей категории. Ребятам предстояло показать не только умение хорошо плавать и ориентироваться на воде, но и слаженно работать в команде. Кадеты продемонстрировали владение различными спортивными техниками, умение нырять с максимальной задержкой дыхания и навыки плавания с нагрузкой. По результатам соревнований в средней возрастной группе победили кадеты из 6 класса, а в старшей – победу одержал 9 класс.

«Соревнования по плаванию «На старт с Ростелекомом!» приурочены к торжественному событию – посвящению в кадеты учащихся пятого класса, – рассказывает директор саранской школы МОУ «СОШ» № 11 Рястям Азисов. – Ребята показали себя прекрасными пловцами, обладающими ловкостью, силой, выносливостью, продемонстрировали умение справляться с поставленными целями и слаженно работать в команде. Они, как настоящие кадеты, стремились к победе, чтобы защитить честь своего класса. Благодаря таким акциям наше подрастающее поколение все больше вовлекается в занятия спортом, ведет здоровый образ жизни и становится примером для младших школьников».

Все участники соревнований получили в подарок от компании «Ростелеком» мягкие игрушки – медведей-спортсменов и красочные футболки.



