Оспаривание кадастровой оценки

Внесение земельного участка, дома, квартиры, любого другого объекта недвижимости в Единый государственный реестр прав – обязательно. Это необходимо для определения налогов и правового регулирования взаимоотношений между собственниками и государством. Росреестр и Кадастровая палата не проводят кадастровую оценку объектов недвижимости, но участвуют в ее исправлении, если правообладатели сомневаются в ее правильности. Кадастровую стоимость определяют независимые оценщики, а утверждают региональные и местные органы власти. Оспорить ее результаты можно в суде либо в специальных комиссиях по оспариванию, созданных при территориальных управлениях Росреестра.

Оценка кадастровой стоимости проводится в порядке, согласно российскому законодательству, с учётом средней рыночной цены в регионе и целевого назначения объекта недвижимости, при этом прочие особенности практически не учитываются.

Право оспаривать кадастровую стоимость дает нам Федеральный закон от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ, в соответствии со ст. 24.18 результаты определения кадастровой стоимости могут быть оспорены физическими и юридическими лицами в случае, если результаты определения кадастровой стоимости затрагивают права и обязанности этих лиц.

Изменение кадастровой стоимости земельного участка напрямую влияет на величину налога, на землю, имущество, арендных платежей. Так что удачно «выполненная» процедура оспаривания кадастровой стоимости объектов недвижимости и земельных участков дает существенную финансовую экономию.

Пресс служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия



