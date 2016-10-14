В Саранске зальют 26 катков

С каждым годом все больше горожан отдают предпочтение активному образу жизни, катки и лыжные базы пользуются спросом. Этой зимой в Саранске будет оборудовано 26 катков - на 5 больше, чем в прошлом году. Заливка льда начнется, когда температура воздуха на сколь-нибудь продолжительное время установится на уровне 4-5 градусов ниже нуля. Лыж в городе имеется достаточное количество, а вот коньки, примерно 130 пар, необходимо докупить. Особый дефицит коньков ощущается на катке по ул. Коваленко.