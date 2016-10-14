Арбитражному суду Мордовии - 25 лет

Четвертьвековой юбилей Арбитражный суд Мордовии встретил в новом прекрасно оснащенном здании. Торжественное мероприятие посетил Глава Мордовии Владимир Волков.

Как отметил руководитель региона, с момента своего основания Арбитражный суд способствовал становлению рыночных отношений, укреплению законности и правопорядка в разных сферах экономики, дабы все споры хозяйствующих субъектов рассматривались исключительно в рамках действующего законодательства.

Значение этого института в социально-экономическом развитии республики велико и сегодня. Ежегодно здесь рассматриваются тысячи дел. И не только связанные с неплатежами, нарушениями гражданских или налоговых обязательств. Есть случаи, когда руководители отдельных производств, заявляя об их несостоятельности, забывают о социальной ответственности перед работниками. И именно Арбитражный суд должен воспрепятствовать реализации планов недобросовестных участников экономических отношений.

По мнению Главы, сейчас население все больше доверяет судебной власти. Этому в значительной мере способствовал настоящий прорыв в плане открытости и доступности правосудия. «Мы видим, как внедряются электронные технологии, повышается качество судопроизводства, - сказал Владимир Волков. - В настоящее время все судебные акты публикуются на официальном сайте. А теперь подать исковое заявление можно даже по электронной почте».

Поздравив и поблагодарив коллектив и ветеранов Арбитражного суда за нелегкий труд, руководитель республики вручил награды отличившимся сотрудникам.