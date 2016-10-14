Республика отметила День народного единства

В Саранске прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню народного единства. Начались они по традиции с богослужений в православных храмах. Божественную литургию в Святофедоровском кафедральном соборе провел митрополит Саранский и Мордовский Зиновий.

Далее началось шествие праздничной колонны к Аллее Дружбы. Участники марша - руководители республики, представители политических партий, духовенства, молодежных, ветеранских и общественных организаций. Митинг у памятника «Навеки с Россией» собрал около 3,5 тысячи горожан и гостей мордовской столицы. «Сегодня мы вместе со всей страной отмечаем особый праздник - День народного единства, - обращаясь к собравшимся, отметил Глава Мордовии Владимир Волков. - В его основе сплочение народа, патриотизм и национальное согласие ради благополучия нашей Родины. В этом году торжества проходят на фоне сложной внешнеполитической обстановки, постоянного давления на Россию. Но мы всегда умели собираться, находить ответ на любые вызовы. Уверен, так будет и сейчас!».

Именно вера и любовь к Отчизне, уважение к ее истории, традициям и культуре, по словам Главы, всегда объединяли граждан нашей страны. «Все мы - один народ, одна большая многонациональная семья! - сказал он. - Мы хотим, чтобы в республике рождалось больше детей, чтобы они были здоровы, получали хорошее образование, находили достойную работу. Для этого мы строим жилье и дороги, школы и детские сады, больницы и спорткомплексы. Так давайте и дальше вместе работать на благо России и Мордовии!».

После возложения цветов к монументу «Навеки с Россией» у Парка культуры и отдыха имени А.С. Пушкина состоялся гала-концерт «Мы едины», на котором выступили лучшие творческие коллективы Мордовии.