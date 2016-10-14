Пытался дать военкому взятку - загремел за решетку

8 ноября Пролетарский районный суд вынес приговор 48-летнему председателю белозерского мусульманского общества «Шабан» Рафику Ахметову. Религиозный деятель Белозерья обвинялся в покушении на дачу взятки в крупном размере военкому Ромодановского и Лямбирского районов. Ахметов за 150 тысяч рублей и пакет с продуктами пытался отмазать племянника и сына друга от армии, однако был задержан сотрудниками республиканского УФСБ.

На каждый процесс по делу Ахметова в Пролетарский суд съезжалось около сотни односельчан Рафика. Бородатые мужчины и женщины в платках приезжали морально поддержать земляка. Стоит сказать, что зал судебных заседаний не всегда мог вместить всех желающих, в итоге значительная часть из группы поддержки оставалась на улице или в фойе суда. Учитывая особое отношение к религии Ахметова и его односельчан, некоторые судебные заседания даже приходилось прерывать на молитвы. Так, на одном из заседаний Рафик заявил судье: «Ваша честь, я человек очень религиозный, поэтому прошу вас сделать перерыв в заседании и дать возможность помолиться». Судья шла навстречу и объявляла перерыв. Белозерцы разбредались по зданию суда, преклоняли колена и начинали молиться.

Однако вернемся к уголовному делу Ахметова. В конце июля этого года Ахметов позвонил начальнику отдела военного комиссариата РМ по Ромодановскому и Лямбирскому районам Виталию Кузякину и в беседе заявил, что хотел бы решить вопрос об освобождении 18-летнего племянника и 19-летнего сына друга от армии. Ахметов сказал, что племянник якобы женится и в армию ему никак нельзя. В разговоре он предложил завтра зайти к военкому, чтобы обсудить решение вопроса более предметно. Виталий Кузякин сообщил о состоявшемся разговоре сотрудникам УФСБ по РМ. В тот же день в кабинете военкома были установлены видеокамера и микрофоны.

Ахметов явился на встречу с Кузякиным на следующий день, как и обещал. И пришел он не с пустыми руками, а с пакетом продуктов. Там находились конфеты «Ассорти», чай «Чемпион» и кофе «Давидофф». Любопытно, что на каждом из предметов был прилеплен ценник. Получалось, что общая стоимость продуктов составляла 895 рублей. Видимо, Ахметов решил забросить пробный шар - если начальник отдела военного комиссариата РМ возьмет пакет, потом можно вести речь и о деньгах. При этом стоимость пакета с продуктами составляла меньше 1 тысячи рублей, а значит, из-за малозначительности преступления в случае чего все бы не закончилось даже уголовным делом. На записи из кабинета военкома видно, как Ахметов пытается вручить пакет Кузякину, но тот едва ли не бегает от него по всему кабинету. В итоге Ахметов положил продуктовую взятку в кресло военкома и удалился.

На следующий день 29 июля Ахметов снова позвонил Виталию Кузякину и предложил встретиться, чтобы окончательно все решить. При этом сказал, что в кабинете общаться неудобно, и предложил выбрать нейтральную территорию. В тот момент военком находился в Саранском военкомате на Светотехстрое и предложил встретиться через час на парковке у Центра олимпийской подготовки по улице Победы. За это время спецслужбы оборудовали автомашину военкома видеоаудиотехникой. В салоне автомобиля Ахметов и передал Кузякину 150 тысяч рублей, после чего был задержан с поличным.

Сначала отец пятерых дочерей Ахметов отказывался давать показания, но, осознав бесперспективность своей позиции и то обстоятельство, что ему светит до 12 лет лишения свободы, согласился признать вину.

В селе Ахметова характеризуют с положительной стороны. Женат, воспитывает пятерых дочерей, трое из них несовершеннолетние, старшая дочь учится в Казани. Еще на его иждивении находится сестра жены, инвалид первой группы. Мужчина ведет хозяйство, в Белозерье его считают человеком глубоко верующим. Заметим, что в 2014 году у него была изъята запрещенная экстремистская литература, поддерживающая радикальное течение в исламе. За экстремистскую литературу суд тогда оштрафовал белозерца на одну тысячу рублей.

В суде прокурор просил суд приговорить Рафика Ахметова к 8 годам в колонии строгого режима и штрафу, равному 60-кратному размеру взятки, т.е. к 900 тысячам рублей. Суд вынес свое решение по делу и приговорил религиозного деятеля к 5 годам в колонии строгого режима без штрафа. Ахметов воспринял приговор спокойно. Известно, что сторона защиты намерена обжаловать приговор.