В понедельник вновь избранный мэр Саранска Петр Тултаев провел в городской администрации первое рабочее совещание. Глава города обозначил, на каких принципах будет строиться дальнейшая работа, и озвучил, что будет требовать от подчиненных.

- Мы все работаем ради общего дела, - начал Петр Тултаев. - Вас сюда никто палкой не загонял, вы пришли по доброй воле. Поэтому работайте по совести и по закону. Мы здесь не должны никого воспитывать, хотите - работайте, не хотите - уходите.

Второй момент. Люди к нам приходят с проблемами. Проблем у нас много, денег меньше. Но каждую проблему надо видеть своими глазами, до каждой проблемы дойти ногами. С людьми надо не заигрывать, а говорить им правду. Вы должны стараться помочь каждому человеку, а не ссылаться на какие-то акты и не прикрываться фразой «это не в моей компетенции, идите к другому…».

В-третьих, необходимо максимально эффективно использовать денежные средства. Вы каждый на своем месте должны знать, как оптимизировать производство. Я не говорю о сокращении штата, можно, например, пересмотреть рабочие функции человека. Рабочее время должно использоваться максимально эффективно, его нужно посвящать работе, а не просто сидеть сложа руки.

Не сомневаюсь, что каждый на своем месте профессионал, - отметил Петр Тултаев. - Тем не менее не надо стесняться учиться чему-то новому. Время быстро меняется, и мы должны идти в ногу с ним. Знаю, что некоторые обижаются, когда в прессе, интернете их выставляют в неприглядном свете. Что могу на это сказать? Надо больше работать и меньше сидеть в интернете. У каждого из нас есть друзья и враги, и всем им мы должны быть благодарны за то, что заставляют нас лучше работать. Каждый на своем месте должен работать так, чтобы не было ни перед кем стыдно!