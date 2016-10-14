Рузаевский район: и пришел спасАтель

Кресло главы Рузаевского муниципального района пустовало совсем недолго. 3 ноября, то есть спустя ровно неделю после официальной отставки Нины Иняткиной, на эту должность был избран Вячеслав Кормилицын. На третьей сессии местного совета его кандидатура была поддержана единогласно. Голосование за другого претендента, подавшего документы в конкурсную комиссию, - действующего заместителя главы района по строительству, архитектуре, коммунальному хозяйству Александра Юлина - по означенной причине даже не проводилось…

Собственно, иного решения от рузаевских народных избранников никто и не ожидал. Чего стоит хотя бы блистательный послужной список Кормилицына! За его плечами учеба в Ульяновском высшем военном командном училище им. Г.К. Орджоникидзе, Краснознаменной академии связи имени С.М. Буденного и диплом с отличием, полученный в Академии гражданской защиты МЧС России.

Плюс - служба в Афганистане, группе советских войск в Германии, работа в структуре только создаваемого ведомства - министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. И как венец карьеры - звание генерал-майора, должность начальника Главного управления МЧС России по РМ. При этом даже после ухода в запас Кормилицын продолжал служить Родине - возглавлял республиканский филиал ВНИИ-ГОЧС - экспериментальный учебный городок «Школа безопасности» и «Специальное управление гражданской защиты». О многом говорят также врученные награды - несколько медалей (в том числе «За боевые заслуги», полученная в 24 года) и почетное звание «Заслуженный спасатель РМ».

«Вячеслав Юрьевич, пожалуй, как никто другой знает, что беду зачастую бывает проще предотвратить, нежели бороться с ее последствиями, - заметил на сессии Глава Мордовии Владимир Волков. - Лично я знаю его более 20 лет. Он хороший управленец с огромным опытом работы, человек дисциплинированный, ответственный и порядочный. Думаю, эти качества окажутся востребованы на новом месте. Со своей стороны, мы готовы помочь ему в решении стоящих перед районом задач».

В числе важнейших вопросов развития территории руководитель региона выделил выполнение наказов избирателей, коих в ходе недавней предвыборной кампании поступило немало. Речь идет, прежде всего, о благоустройстве как самого города, так и сельских поселений, модернизации коммунальной инфраструктуры, строительстве и реконструкции объектов социальной сферы (таких, как клуб имени Ухтомского и школы в Рузаевке). Причем к работе этой Глава республики рекомендовал приступить незамедлительно, дабы жители могли почувствовать внимание к просьбам и пожеланиям, увидеть положительные преобразования. «Кроме того, уже через полтора года райцентру предстоит принять массу гостей, прибывающих в Саранск на матчи футбольного первенства планеты, - напомнил Владимир Волков. - И от увиденного здесь во многом будут зависеть их общие впечатления о нашей республике, ее успехах и потенциальных возможностях».

Другая, не менее, а вероятно, даже более острая проблема - занятость населения. Экономическая ситуация, складывающаяся за последние годы, явно не способствовала развитию ряда местных производств. С перебоями работал «Рузхиммаш». Несколько сотен человек оказались без работы после оптимизации, прошедшей на железной дороге. С огромным трудом удалось отстоять «Висмут» (сейчас решается вопрос о его передаче в собственность республики). На грани закрытия находится стекольный завод. Притом истинные планы его хозяев неизвестны - все ранее существовавшие контакты в одночасье были разорваны. «Конечно, мы и дальше будем пытаться спасти предприятие, - подчеркнул Глава Мордовии. - Правительство впредь намерено держать этот вопрос на постоянном контроле».

В то же время, признал Владимир Волков, сложности крупного бизнеса поневоле заставляют задуматься о развитии малого предпринимательства. Благо заняты далеко не все ниши. «Новому районному руководителю необходимо активнее содействовать его становлению и укреплению, создавая тем самым новые рабочие места для рузаевцев», - сказал руководитель региона.

С аналогичных позиций выступил вновь избранный глава района. «Если будем трудиться вместе, все у нас получится. Обещаю прислушиваться к мнению людей. Низкий поклон всем за оказанное доверие». «Единственное, о чем сожалею, не дожил мой отец до этого часа», - чуть дрогнувшим голосом добавил Вячеслав Кормилицын.

В заключение слово взяла Нина Иняткина (которая, к слову, на протяжении всей сессии занимала почетное место в президиуме). Поблагодарив районный актив за совместную работу, она обозначила успехи, достигнутые под ее руководством. На протяжении последних шести лет территория признавалась лучшей в аграрной сфере. На высоте находится молодежная политика. Отменно обстоят дела в сфере физкультуры и спорта. Учреждения образования и культуры являются одними из лучших в республике. Да и выступления местных талантов на фестивале «Шумбрат, Мордовия!» неизменно проходят при большом скоплении народа. «Я была и остаюсь патриотом Рузаевки», - едва ли не со слезами на глазах заключила она.