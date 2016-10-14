Героев признал вину

В ближайшее время в Ленинском суде стартует громкий процесс по делу бывшего руководителя мордовского филиала «Почты России» 68-летнего Ивана Героева. Он обвиняется в 13 эпизодах мошенничества, а также присвоении и растрате денег с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размерах, злоупотреблении служебными полномочиями. Общая сумма ущерба составила более 11 миллионов 500 тысяч рублей. Героев долгое время не признавал вину, но перед передачей дела в суд сознался и попросил рассмотреть его дело в особом порядке.

Уголовное дело Героева составило 33 тома

На минувшей неделе обвинительное заключение по делу главного почтовика было утверждено заместителем прокурора Мордовии - старшим советником юстиции Алексеем Березиным. Доказательства вины содержатся в 33 томах, а обвинительное заключение насчитывает почти 300 страниц. Такую масштабную работу провели сотрудники Следственной части Следственного управления МВД по РМ. До поступления уголовного дела в суд предварительное следствие по нему продолжалось более 19 месяцев. 25 июля 2015 года в отношении Героева была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая неоднократно продлевалась. Только 26 мая этого года суд отпустил обвиняемого из СИЗО под домашний арест.

«Я уже старый, мне 68-й год, я проработал в Мордовии более 50 лет и ни разу не садился на скамью подсудимых и даже не наказывался за административные правонарушения, - говорил Героев на своем аресте. - Я законопослушный гражданин. Готов пройти исследование на детекторе лжи по поводу соли. Все это дело надуманное. Своей причастности к тому, в чем меня подозревают, я не признаю. Я ничего противозаконного не делал».

Всю вину Иван Героев валил на своего заместителя Василия Азясева, мол, все финансовые махинации он проворачивал за его спиной. В свою очередь, Василий Азясев и главбух филиала Олег Якурин признали свою вину и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве со следствием. В апреле этого года суд приговорил Азясева к 2 годам общего режима и оштрафовал на 200 тысяч рублей, а Якурина - к 2 годам и 6 месяцам неволи.

Вот и Иван Героев счел за лучшее признать вину. Супруга Ивана Михайловича даже возместила скромную часть ущерба, причиненного ФГУП «Почта России», - на расчётный счет организации было перечислено 300 тысяч рублей.

При ознакомлении с материалами уголовного дела Иван Героев заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, то есть постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Он выразил свое согласие с квалификацией инкриминируемых ему преступлений в полном объеме. Правда, от дачи показаний отказался, воспользовавшись конституционным правом.

Арестованы дом на море, гостиница в Мордовии и дорогие иномарки

«ВС» стало известно, какое именно имущество Ивана Героева и членов его семьи было арестовано по делу - всего на сумму более чем 34 миллиона рублей. Бывший главный почтовик Мордовии любил отдыхать на море, а потому среди арестованного фигурируют дом и земельный участок в 400 кв. метров в Геленджике Краснодарского края. Привлекал Ивана Михайловича и гостиничный бизнес - аресту подверглась

1/2 доли в праве на гостиницу на 40 мест, с кафе, магазином и земельным участком площадью 2869 кв. метров. Отель располагается в Саранске за автостанцией по улице Полежаева. Все это добро Иван Героев успел переписать на свою дочь Ольгу - заместителя главного врача по диагностической службе Республиканского консультативно-диагностического центра.

Был наложен арест и на японский кроссовер Lexus RX 270, 2010 года выпуска. Стоимость такого нового авто составляла порядка 2 млн. рублей. Респектабельная иномарка была записана на родную сестру жены Героева, при этом женщина проживает в районе Мордовии и даже не имеет прав. Следователи поинтересовались, зачем родственнице Героева такая дорогая машина в деревне. На что находчивая дама ответила: «Куда же без машины? У меня ж хозяйство!». Правоохранители спросили, что же за хозяйство она держит, где так необходим Lexus. Родственница Героева с гордостью заявила, что у нее - цыплята!

Еще одна иномарка Hyundai IX 35 была оформлена на самого Ивана Героева. Стоимость такого нового авто в зависимости от комплектации достигала 1,5 миллиона рублей. Еще у бывшего начальника почты был арестован земельный участок площадью 1500 кв. метров в селе Мордовское Давыдово Кочкуровского района.

В чем обвиняется Героев?

Следствие считает, что в октябре 2007 года Иван Героев, будучи директором филиала ФГУП «Почта России», устроил охранником в отделение Рузаевского почтамта знакомого. При этом фактически мужчина выполнял обязанности пасечника (такая должность еще раньше была сокращена), поставляя директору филиала мед. Всего с октября 2007 года по май 2015 года бывшему пасечнику как охраннику почтамта была выплачена заработная плата в сумме более 530 тысяч рублей.

В феврале 2009 года Героев фиктивно трудоустроил на должность работника почты еще одну местную жительницу. Обязанности заключались в том, что она делала главному почтовику массаж! Мастерица «рукоприкладства» больше года получала заработную плату как работник почтового отделения. За это время ей было выплачено около 140 тысяч рублей.

Кроме того, весной 2008 года Иван Героев, воспользовавшись служебным положением, оформил фиктивные документы и присвоил себе квартиру в центре Саранска. Жилище находилось в оперативном управлении ГУ УФПС и располагалось по улице Терешковой. Ущерб, причиненный Росимуществу, составил 2 миллиона 800 тысяч рублей.

С июля 2012-го по март 2013 года Иван Героев вместе с заместителем Василием Азясевым, главным бухгалтером организации Олегом Якуриным провернули многомиллионную махинацию на покупке и продаже соли и обуви. Всего на сумму 2,4 миллиона рублей. Следствие считает, что Василий Азясев при участии Ивана Героева организовывал приобретение в других регионах обуви и соли по низкой цене для дальнейшей реализации товара через отделения связи по всей республике. При этом по договоренности продавцы указывали в бумагах, что товар стоит намного дороже. Липовые чеки заместитель руководителя почты предоставлял в бухгалтерию. Здесь к делу подключался главбух Олег Якурин. Разница в стоимости была весьма существенной и шла в карман руководителей почты.

Кроме того, Иван Героев обвиняется в шести преступлениях, связанных с хищением денег у «Почты России». Похищенные средства были предоставлены контрагентами. Филиал ФГУП «Почта России» закупал у различных предприятий, расположенных в Саранске, Ульяновске, Нижнем Новгороде и Республике Чувашия, товары народного потребления. За выполнение коммерческих условий (т.е. покупку товара на определенную сумму) организации предоставлялась премия. Однако поступившие деньги в бухгалтерской документации не отражались. Таким образом, в период с января 2010-го по ноябрь 2014 года были похищены еще 2 миллиона 200 тысяч рублей.

Также в 2013 году Иван Героев для улучшения своего рейтингового положения среди руководителей региональных филиалов организации оформил с двумя предприятиями фиктивные договоры купли-продажи знаков почтовой оплаты на общую сумму свыше 5 миллионов рублей! При этом мордовским филиалом УФПС они фактически не приобретались. Сделано это было для увеличения финансовых показателей работы за 2012 год. Такие договоры создавали видимость эффективной работы почты, а значит, давали возможность увеличить премиальный фонд, на основании которого работникам предприятия было необоснованно выплачено вознаграждение в сумме 3 миллионов 400 тысяч рублей.

Сергей НОВИЦКИЙ