Саранск отпразднует День народного единства

В столице Мордовии праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства, начнутся с самого утра 4 ноября - в Кафедральном соборе святого праведного воина Феодора Ушакова в 7.45 начнется божественная литургия, затем в 9.45 будет проведён благодарственный молебен.

В 11 часов на площади Дружбы народов пройдет церемония возложения цветов к монументу «Навеки с Россией», в которой примут участие руководители республики, представители общественных, молодежных, патриотических объединений и организаций, национально-культурных автономий и духовенства.

Затем горожан и гостей столицы ждут на сцене у Парка культуры и отдыха имени Пушкина. Здесь состоится гала-концерт «Мы едины», в котором примут участие лучшие творческие коллективы Республики Мордовия и Саранска: государственный ансамбль песни и танца «Умарина», народный фольклорный ансамбль «Мерема», театр народной песни «Отрада», народный ансамбль песни «Млада», народный вокальный ансамбль «Радоница».

Уже по традиции горожане смогут подкрепиться у походной кухни. Будет организована работа аниматоров, а все желающие смогут сделать фотографии в специально оборудованной фотозоне. Праздничные концерты также состоятся и в муниципальных районах Мордовии.