Мордовские врачи - в списке лучших!

Сейчас принято ругать врачей - не тот диагноз поставили, не те лекарства выписали, перепутали анализы, не вовремя приехали на вызов… Претензии к людям в белых халатах, пожалуй, найдутся у всех, кто ходил в поликлиники. Но часто мы забываем, что врачи ежедневно спасают жизни, помогают восстанавливаться после тяжелых болезней или операций. На самом деле среди медицинских работников очень много настоящих профессионалов, неравнодушных к чужой боли. Правда, о хороших специалистах говорят в основном, когда в нашей стране отмечается День медицинского работника. В Министерстве здравоохранения РФ решили исправить эту ситуацию и составили список лучших врачей-терапевтов.

В октябре в Москве состоялась презентация первого в России рейтинга деятельности участковых врачей-терапевтов и врачей общей практики, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Исследование проводили Высшая школа экономики и Институт организации здравоохранения и информатизации. Всего были обработаны данные по 46665 врачам-терапевтам. Из них в рейтинг включено 37607 человек.

- Это огромное, прорывное исследование, оно затрагивает участки, на которых обслуживается более 80 миллионов человек, - сказала вице-премьер Ольга Голодец в день презентации рейтинга. - Это очень важный показатель, прежде всего для населения. Лучшие терапевтические практики станут основой качественного обслуживания населения. Составление рейтингов докторов играет важную роль в оценке системы здравоохранения в целом. Важно делать рейтинги специалистов: онкологов, кардиологов. Если видеть статистику по каждой специальности, будет ясна и понятна сама система здравоохранения. Кроме того, опубликованный рейтинг терапевтов станет важным критерием для оценки качества медобслуживания.

В топ-500 рейтинга терапевтов России вошли врачи из 69 регионов, наибольшее количество - из Краснодарского края (27), Кемеровской (23) и Ростовской (22) областей. Мордовские специалисты также попали в список лучших. Большинство из них - 13 человек - работают в ГБУЗ Республики Мордовия «Поликлиника № 2» (Ольга Земскова, Евгения Скоблова, Ольга Киселева, Ольга Станчуляк, Нина Биккиняева, Екатерина Куколина, Елена Кудюмова, Ирина Яшина, Ольга Павлова, Екатерина Арсланова, Наталья Малышева, Эльмира Гущина, Светлана Жичкина). Еще два специалиста - Татьяна Федаева и Наталья Напалкова - представляют «Республиканскую клиническую больницу № 5». Кстати, стаж для попадания в топ-лист не столь важен, среди лучших терапевтов есть те, кто только начал трудовую деятельность, и те, кто работает по нескольку десятков лет. Для включения в рейтинг медицинские работники должны были проработать на том участке, где оценивается их работа, не менее года.

Их всех можно назвать победителями в номинации «Терапевт года». Кстати, по мнению организаторов, составленный рейтинг основан исключительно на объективных данных, а не на оценках экспертов или пациентов. Оценка происходила по таким показателям работы, как смертность, число госпитализации, число пройденных диспансеризаций, число вызовов «скорой помощи».

К слову, вполне возможно, что подобные рейтинги в будущем могут быть составлены и для учителей, и для работников культурной сферы.

Людмила АНЮТИНА

