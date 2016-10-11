Муниципальная зачистка

27 октября на второй сессии Рузаевского совета депутатов было официально объявлено об отставке Нины Иняткиной, руководившей районом с 2008 года. Формально она ушла с должности добровольно, «в связи с переходом на новое место работы». Хотя ни для кого не является секретом тот факт, что тучи над Ниной Васильевной сгущались давно. Ее отстранения от должности в разное время требовали и местные активисты, и представители некоторых партий, и прокурор республики (причем последний обращался с соответствующим представлением в райсовет - правда, безрезультатно).

У Главы Мордовии также были определенные претензии к работе «команды Иняткиной». Известно, например, что по его поручению летом текущего года в районе проводилось выездное заседание регионального Правительства, в работе которого принял участие - случай небывалый! - депутат Государственной думы РФ Виталий Ефимов. Но и тогда, несмотря на выявленные недостатки, обошлось без резких кадровых решений.

Последней каплей, судя по всему, стали неубедительные итоги сентябрьского голосования. Однако даже они не помешали Нине Васильевне покинуть район с гордо поднятой головой. Ибо теперь она является первым заместителем министра социальной защиты населения республики.

Сейчас в муниципальном районе объявлен конкурс на замещение вакантной должности. На период его проведения исполнять обязанности главы поручено заместителю по финансовым вопросам - начальнику финансового управления администрации Виталию Ерофееву. Сказанное, разумеется, не означает, что именно он в конечном счете и встанет у руля рузаевской власти. Скорее всего, кресло главы все же достанется человеку пришлому.

Если отставка Нины Иняткиной в любом случае останется событием локального масштаба, то о бесславном завершении карьеры главы Теньгушевского района Александра Дементьева в свое время сообщали даже федеральные СМИ. И немудрено: муниципальный чиновник был отстранен от должности в связи с подозрением в злоупотреблении должностными полномочиями и получением взятки в особо крупном размере. Дело это, в сущности, не завершено и по сей день. Прокуратуру возмущает мягкость вынесенного условного приговора. Притом сам Дементьев вины не признает.

С 2014 года район возглавляла начальник финансового управления местной администрации Ольга Куткина, которая формально все-таки считалась и.о. главы. И только в понедельник в Теньгушеве появился полноправный руководитель. На прошедшей 31 октября второй сессии Совета депутатов на данный пост единогласно был избран Александр Кузьмин.

Новый районный глава человек весьма молодой. Ему всего 35 лет. Учился в Торбеевском колледже мясной и молочной промышленности, Мордовском гуманитарном институте, Российской правовой академии Минюста. До последнего времени занимал должность начальника Зубово-Полянского отделения Управления федерального казначейства по РМ.

Участвовавший в работе сессии Глава Мордовии Владимир Волков обозначил ряд первоочередных задач, решением которых должен заняться районный актив. Среди них выполнение наказов избирателей, развитие социально-экономической сферы, ремонт и строительство автодорог. «Сейчас необходимо сосредоточиться на улучшении качества жизни граждан, - подчеркнул лидер региона. - Речь идет в том числе о повышении эффективности работы здравоохранения, и в частности о Теньгушевской центральной районной больницы, росте благосостояния сельских тружеников».

А вот кадровую ротацию в Торбеевском районе можно назвать плановой. Его прежний глава Иван Шумкин сам решил сложить полномочия в связи с истечением срока действия контракта. Ставшую вакантной должность единогласным решением депутатов занял 39-летний Сергей Ладяев. Торбеевцам он известен, что называется, с рождения. По образованию - медик (окончил Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева по специальности «Лечебное дело»), кандидат наук, заслуженный врач Мордовии. Работая главврачом Торбеевской межрайонной больницы, попутно являлся секретарем местного отделения «Единой России», председателем районного совета.

«Новому руководителю предстоит решить ряд проблем в сельскохозяйственной отрасли, - отметил Глава Мордовии Владимир Волков. - Району надо повышать производительность труда, увеличивать урожайность зерновых, надои и поголовье крупного рогатого скота, строить свиноводческие комплексы. Приоритетом должно стать и исполнение наказов избирателей. А их в ходе предвыборной кампании было получено немало».

В числе таких задач Владимир Волков назвал строительство очистных сооружений в районном центре, решение проблемы водоснабжения, безусловное выполнение всех социальных обязательств.