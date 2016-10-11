Нормативы ГТО сдали уже более 6 тысяч жителей республики

На прошлой неделе Саранск принимал глав региональных парламентов со всего Приволжья. В столице Мордовии прошло заседание Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов ПФО. Но сначала видные парламентарии знакомились со столицей республики. Учитывая, что одной из тем заседания были вопросы реализации комплекса ГТО, для гостей была организована обзорная экскурсия по спортивным объектам Саранска.

Точкой «экскурсионного отсчета» стала площадь Тысячелетия, затем законодатели побывали во Дворце водных видов спорта и на стадионе «Юбилейный», где нормативы ГТО сдавали школьники и студенты пединститута. Напомним, что именно на этом стадионе размещаются региональный центр тестирования и региональный оператор по внедрению комплекса ГТО.

На Лыжно-биатлонном комплексе парламентарии проверили свою меткость на стрельбище. Всем отличившимся в поражении мишеней были вручены грамоты.

Само заседание Ассоциации прошло в колонном зале Дома республики. На рассмотрении руководителей региональных заксобраний, представителей аппарата Президентского полпреда, членов Совета Федерации, депутатов Госдумы было вынесено два основных вопроса: о реализации государственной миграционной политики и внедрении комплекса ГТО на территории Приволжья.

В своем приветственном слове Глава Мордовии Владимир Волков отметил, что наша республика далеко не случайно вновь стала площадкой для обсуждения обозначенных тем. Мордовия неизменно входит в число самых спортивных территорий страны. По итогам конкурса, проведенного под эгидой федерального Минспорта, республика признана лучшей среди территорий с населением до 1 миллиона человек, а в абсолютном рейтинге заняла 4-е место, уступив лишь Санкт-Петербургу, Тюменской области и Краснодарскому краю.

Физкультурой и спортом регулярно занимаются 36 процентов жителей региона. А загруженность спортивных объектов (коих, к слову, у нас насчитывается свыше двух тысяч) составляет почти 87%. ФОКи, стадионы, ледовые площадки и плавательные бассейны ныне открываются не только в городах, но и в сельской местности. Также ремонтируются и переоснащаются школьные спортзалы, поддерживается деятельность спортивных обществ, ветеранских клубов - например, при проведении различных спартакиад, соревнований, любительских состязаний.

При этом особое внимание уделяется внедрению комплекса ГТО. В рамках проекта центры тестирования создаются во всех муниципальных районах. За последние два года нормативы сдали уже более 6 тысяч жителей республики. Всего же в проводимых мероприятиях было задействовано свыше 80 тысяч человек.

Подобная работа, как подчеркнул докладчик по данному вопросу - Председатель Госсобрания РМ Владимир Чибиркин, проводится и в других регионах Приволжья. Причем по ряду показателей они находятся на лидирующих позициях. Вместе с тем кое-где еще не решены проблемы финансового, кадрового и организационного сопровождения Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса - особенно при реализации стартующего уже с января третьего этапа его внедрения, предполагающего ориентирование всех групп населения.

Что же касается вопросов миграционной политики, то здесь тоже есть и определенные успехи и недостатки, которые необходимо устранить. Как подчеркнул заместитель Полномочного представителя Президента в ПФО Олег Мельниченко, главным итогом реализации мер, направленных на стабилизацию миграционных процессов, можно считать сокращение числа неучтенных иностранных граждан, прибывающих в страну. Всего за несколько лет доля нелегалов снизилась с 20-30 до 3-4 процентов. Не допущено также ухудшения криминальной ситуации в регионах округа (число преступлений, совершенных иностранными гражданами, не превышает 1%), да и местные жители стали более терпимо относиться к выходцам из других стран.

К отрицательным моментам относится то, что к нам едут специалисты преимущественно не умственного, а физического труда. Притом нередко малоквалифицированные. Почти половина иностранцев, прибывших в регионы округа (точнее 47,3 процента), работают в сфере строительства, 17,4% - в домашних хозяйствах, 8,6% - на обрабатывающих производствах. Еще 6,1% заняты в сельском хозяйстве, охоте и рыболовстве, 7,1% - в торговле. Остальные же осуществляют перевозку пассажиров и грузов, трудятся в гостиницах и на предприятиях общепита.

Объемы вывозимых ими на родину денежных средств тоже остаются весьма существенными. По данным Центробанка, только в первом полугодии 2016 года граждане иностранных государств вывели из России в общей сложности более 4,5 миллиарда долларов. За счет таких переводов ВВП Армении формируется на 21 процент, Молдовы - на 25%, Киргизии - на 32, а Таджикистана - на 49 процентов.

С другой стороны, и суммы НДФЛ, уплачиваемых иностранными гражданами в региональные бюджеты, постоянно растут. В Мордовии по результатам января-июня 2016-го объемы таких поступлений выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в два с лишним раза. Правда, связано это в большей степени с введением регионального коэффициента, отражающего особенности рынка труда.

Да и в целом наблюдаемый в республике миграционный прирост объясняется скорее «внутренними» факторами - увеличением экономической и социальной привлекательности региона, сокращением количества выезжающих на заработки и ростом численности граждан РФ, а также наших зарубежных соотечественников, пожелавших переселиться в Мордовию.

По мнению Владимира Волкова, этому способствует успешная реализация ряда программ, влияющих на характер миграционных потоков. В их числе - уникальная программа льготной ипотеки (всего под 5 процентов годовых). Притом часть кредита списывается при появлении в семье детей, а при рождении четвертого ребенка ипотечный долг погашается полностью.

Помимо того, в прошлом году в регионе запущена программа поддержки молодых специалистов для АПК. Она предполагает выплаты повышенных стипендий, «подъемных», пособий к зарплате и даже выделение субсидий на улучшение жилищных условий.

Еще одно важное направление - сокращение безработицы. За 4 года в республике создано 10 тысяч рабочих мест - преимущественно высококвалифицированных и, соответственно, хорошо оплачиваемых. В 2015 году, несмотря на кризис, открыто сразу 17 новых производств, куда трудоустроились почти 2 тысячи человек.

Вкупе с другими проектами (по поддержке выпускников вузов и ссузов, студенческих, молодых и многодетных семей) это позволило несколько стабилизировать рождаемость. Теперь главная задача - обеспечить естественный прирост населения. Кстати, по оперативным данным, за 9 месяцев года рождаемость в республике увеличилась на 4 процента, а смертность, напротив, сократилась на 1,5%.

В ходе совещания были подняты и другие актуальные вопросы развития приволжских территорий. Парламентарии поддержали предложение Татарстана по усилению ответственности за незаконную продажу алкогольной продукции (причем речь тут идет также о всевозможных спиртосодержащих жидкостях). Следующая одобренная инициатива, высказанная уже Госсобранием РМ, касается установления предельных сроков оформления наследниками права собственности на земельные доли.