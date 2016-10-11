Представители Народного фронта появятся в каждом районе Мордовии?

На прошлой неделе в Саранске прошла ежегодная конференция регионального отделения Общероссийского народного фронта в РМ. В его работе приняли участие члены регионального штаба ОНФ, активисты и эксперты Народного фронта, представители исполнительной власти республики, а также член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы седьмого созыва Виталий Ефимов.

Сопредседатель регионального штаба Народного фронта Олег Каштанов представил презентацию по итогам работы общественников в нынешнем году и рассказал о конкретных проблемах, решить которые удалось благодаря активистам ОНФ. Так, например, была оказана помощь жительнице Саранска - 25-летней девушке-инвалиду Римме Манеровой, которая с 2010 года не имела возможности без посторонней помощи выйти из подъезда своего дома на улице Солнечной. Благодаря активистам ОНФ лифт-подъемник в подъезде девушки заработал. Представители ОНФ смогли добиться решения проблемы периодически загорающейся свалки в Ковылкинском районе, а также вопроса реконструкции уникального памятника погибшим воинам в селе Дюрки Атяшевского района.

Член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Виталий Ефимов подчеркнул, что роль активистов ОНФ в борьбе с самыми сложными проблемами с каждым годом становится все более заметной, и призвал построить работу в Общероссийском народном фронте таким образом, чтобы его представители были в каждом районе Мордовии.

Руководитель рабочей группы Народного фронта «Образование и культура как основы национальной идентичности» Юрий Базов сообщил, что для исправления ситуации, связанной с задержкой заработной платы в некоторых сельских учреждениях культуры, была создана горячая линия. Также он рассказал о проведенном в республике мониторинге, выявившем недочеты как в инфраструктуре детских оздоровительных лагерей, так и в условиях детского летнего отдыха.

Руководитель рабочей группы «Качество повседневной жизни» Алексей Зюзин предложил создать список недобросовестных застройщиков. - «Поражает позиция застройщиков, которые вкладывают миллионы в возведение жилья, но не хотят найти сравнительно небольшие средства на благоустройство придомовой территории, чтобы мамы не боялись за играющих там детей. Но в решении этих вопросов и сами жильцы новых домов не должны быть равнодушными - нужно проводить общие собрания и решать подобные проблемы».

Руководитель рабочей группы «Социальная справедливость» Лариса Коннова затронула тему дефицита в мордовских аптеках медицинских препаратов для льготных категорий граждан. - «Это одна из наших болевых точек. Мы получаем много вопросов от жителей республики по этому поводу».

По итогам конференции активисты подготовили перечень предложений и общественных инициатив по решению конкретных задач, которые будут направлены Главе Мордовии Владимиру Волкову. К слову, предыдущие предложения ОНФ были рассмотрены республиканским правительством, и по некоторым из них реакция была незамедлительной - отменен ряд сомнительных госзакупок, устранены недоделки в многоквартирных домах.

В завершение конференции был обновлен состав регионального штаба. В него вошли новые члены - учитель начальных классов МОУ «Гимназия № 12» Саранска Вера Камыкина и домохозяйка Юлия Лисенкова. До этого на заседании регионального штаба был единогласно выбран новый сопредседатель. Им стал директор ООО «Промснаб», руководитель саранского клуба «Деловар», член Общественной палаты РМ, депутат Госсобрания РМ Юрий Левашкин.