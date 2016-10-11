Петр Тултаев вновь избран Главой Саранска

Вчера на сессии горсовета народные избранники выбрали Главу Саранска. Из двух предложенных на пост градоначальника кандидатур - Петра Тултаева и директора предприятия «Спецавтохозяйство Саранское» Геннадия Сапунова - депутаты поддержали Петра Николаевича. Единогласно.

«Работать на совесть в соответствии с законом»

- Я уже не первый год живу на этом свете, - начал речь вновь избранный городской Глава. - Но, честно признаюсь, давно так не волновался, как сегодня. Сейчас переживаю даже больше, чем когда вступал в эту должность в первый раз. Сейчас я уже знаю, с какими проблемами предстоит столкнуться и какие задачи необходимо решить. Спасибо большое Главе республики Владимиру Волкову и депутатскому корпусу за оказанное доверие.

Один в поле не воин. Вместе со своей командой мы будем работать на совесть в соответствии с законом, чтобы не было стыдно ни перед вами, кто меня выбирал, ни перед простыми людьми. Должности приходят и уходят, а авторитет человека, уважение остаются. Хотелось бы, чтобы, когда я оставлю свой пост, люди, завидя меня, не переходили на другую сторону улицы, и я мог смело смотреть им в глаза.

- Принцип моей работы давно всем известен - проблему надо видеть своими глазами. Поэтому и дальше буду встречаться с людьми, ходить по городу, - заверил Петр Тултаев. - Если в каждом даже самом отдаленном уголке городского округа Саранск люди будут чувствовать себя хорошо, значит, и весь город будет чувствовать себя хорошо. Саранск как столица Мордовии должен показывать пример другим городам нашей республики.

«Одна из главных задач Саранска - подготовка к чемпионату мира»

Присутствовавший на сессии горсовета Глава Мордовии Владимир Волков поздравил Петра Тултаева с избранием и пожелал ему успехов в работе на должности градоначальника и крепкого здоровья.

- Пусть Саранск и дальше процветает, остается таким же чистым и светлым, - сказал Владимир Волков. - Одна из главных задач города - подготовка к чемпионату мира. Нам необходимо достроить стадион, построить и заселить жилой комплекс «Тавла», для этого у нас действует ипотека с государственной поддержкой, ввести в эксплуатацию школу и детский сад в этом микрорайоне. Мы также продолжим строить путепровод от Республиканской больницы до ул. Гожувской, в следующем году закончим второй обход вокруг Саранска. Хочу отметить, что две обходные дороги вокруг города есть, пожалуй, только в Москве и Санкт-Петербурге.

К тому же нам необходимо реконструировать и некоторые улицы Саранска. Например, ул. Васенко к чемпионату мира по футболу должна выглядеть иначе. Денег у нас нет, но будем искать! Все намеченное необходимо сделать. Призываю весь актив Саранска в эти последние полтора года до чемпионата мира работать день и ночь без выходных! Подготовка к этому футбольному празднику должна быть слаженной!

«Общепит - наша ахиллесова пята»

- Говоря о проведении в Саранске матчей чемпионата мира по футболу, нельзя не сказать об общественном питании. На сегодняшний день наш общепит к чемпионату мира практически не готов! - отметил Владимир Волков. - Это наша ахиллесова пята. С этим надо что-то делать! У нас уже пятый год реконструируется ресторан «Огни Саранска», и пока неизвестно, когда он откроется. Вообще в этой сфере нам надо поучиться у других городов. Может, стоит создать специальную группу и отправить ее в города, где общественное питание развито гораздо лучше, чтобы изучить и перенять лучший опыт.

«Нельзя допустить ухудшения уровня жизни горожан!»

- Сейчас мы живем в сложное экономическое время. Нашу страну обложили санкциями, мы в ответ ввели антисанкции, в стране идет программа импортозамещения, - продолжил Глава Мордовии. - Конечно, от этого есть и польза и вред. На данный момент наша республика входит в четверку регионов России, в которых наиболее хорошо развито сельское хозяйство. В промышленности мы также выполняем задачу импортозамещения. Отмечу, что, несмотря на сложное время, рост промышленного производства за последние 10 месяцев в республике составил 10%! Однако санкции не могут быть вечными, и наши сельхозпроизводители и промышленные предприятия должны быть готовы конкурировать на мировом рынке с западными товарами. Качество нашей продукции должно быть не хуже, а стоимость не дороже. Этой проблемой надо заниматься уже сейчас!

При этом зарплата должна расти не меньше, чем инфляция. Нельзя допустить ухудшения уровня жизни граждан! Мы должны стремиться, чтобы у нас росло производство промышленных товаров, строительство.

«Среда обитания человека должна быть достойной»

Владимир Волков еще раз поблагодарил всех жителей Мордовии за активность, проявленную на прошедших выборах в Госдуму.

- Очень приятно, что жители Мордовии нас услышали и поверили, - сказал руководитель региона. - Теперь мы должны, как бы ни было трудно, выполнить наказы избирателей. В первую очередь мы должны сделать все, чтобы среда обитания обычного человека была достойной. Уже в апреле будущего года мы должны сдать новую суперсовременную школу в микрорайоне «Тавла», а к 1 сентября обязательно ввести в эксплуатацию школу № 10 в микрорайоне «Солнечный».

Благодаря тому что Республику Мордовия в Госдуме представляют 4 депутата, мы уже получили преимущество. Так, Василий Пискарев возглавляет один из самых важных комитетов - по безопасности и противодействию коррупции, а Виталий Ефимов является первым заместителем председателя комитета Госдумы по транспорту. Благодаря ему мы получим из федерального бюджета больше, чем планировалось ранее, - порядка 180 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на благоустройство дворов.