Назначен начальник Росгвардии по РМ

Личному составу представлен начальник отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Мордовия. Им стал полковник полиции Виталий Разин.

Представление состоялось во время рабочей поездки в республику заместителя командующего Приволжского округа войск национальной гвардии РФ полковника Евгения Березина. Он побывал в подразделениях, вошедших в состав войск национальной гвардии, в том числе на базах ОМОН (отряд мобильный особого назначения), СОБР (специальный отряд быстрого реагирования), отделе вневедомственной охраны.

Новый начальник Росгвардии по Мордовии Виталий Разин вместе с Евгением Березиным провели беседу с председателем правительства республики Владимиром Сушковым. Во время встречи заместитель командующего Приволжского округа войск национальной гвардии РФ представил Виталия Разина и отметил, что назначение состоялось согласно приказу директора Федеральной службы войск национальной гвардии России, генерала армии Виктора Золотова. До председателя правительства довели задачи, цели и состав новой службы. В числе главных задач Росгвардии - борьба с экстремизмом, терроризмом, организованной преступностью, охрана важных государственных объектов, обеспечение общественного порядка и общественной безопасности.

Справка «ВС»

Виталий Николаевич Разин родился в 1972 году в с. Большие Березники Березниковского района МАССР. Срочную службу в ВС проходил в Чапаевске Самарской области.

В структурах МВД России с 1993 года. Начинал службу милиционером отдела внутренних дел Большеберезниковского района Мордовии. В дальнейшем проходил службу в органах внутренних дел на различных должностях. С 2009-го по 2012 год возглавлял отдел вневедомственной охраны Управления Министерства внутренних дел РФ по городскому округу Саранск. В 2012 году назначен заместителем начальника Управления вневедомственной охраны по РМ. Имеет высшее юридическое образование.